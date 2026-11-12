Se despertaron por golpes contra una pared: ladrones arrancaron una reja y robaron un departamento

Los ladrones escaparon en una bicicleta todo terreno que sacaron de la casa. Dejaron unas reposeras tiradas y los escombros.

Fuertes golpes contra una pared despertaron a un grupo de vecinos durante la madrugada del miércoles. Al chequear de qué se trataba descubrieron un robo consumado: los delincuentes arrancaron una reja de importantes dimensiones y consiguieron ingresar a un departamento.

El episodio ocurrió alrededor de las 4 de la mañana de este miércoles 11 de noviembre, en inmediaciones de las calles Guatemala y 25 de Mayo, en el barrio Sarmiento de Centenario.

Tras el aviso, intervino personal policial de la Comisaría 52 , que tomó conocimiento del episodio y comenzó con las actuaciones correspondientes. El hecho quedó bajo investigación para intentar identificar a los responsables y recuperar el elemento robado.

Un robo a todo volumen

De acuerdo con la información de Centenario Digital, los ladrones comenzaron por arrancar una reja ubicada en el frente de la propiedad. La maniobra fue tan violenta que parte de la mampostería cedió y cayó al suelo. Después de provocar esos daños, utilizaron una barreta para forzar la puerta principal de uno de los departamentos.

Una vez adentro, revisaron el lugar y sustrajeron una bicicleta todoterreno marca Firebird, de color negro. Sin embargo, no era lo único que tenían previsto llevarse: también habían reunido otros objetos, entre ellos reposeras, que quedaron tiradas para eventualmente retirarlas del domicilio.

Probablemente por los ruidos realizados los delincuentes finalmente abandonaron esos elementos y escaparon solamente con la bicicleta.

A propósito del estruendo que hicieron al arrancar la reja y forzar el ingreso los vecinos se despertaron sobresaltados. En un primer momento no imaginaron que estaban escuchando cómo se desarrollaba un robo a pocos metros de sus viviendas.

Cuando algunos salieron a observar qué ocurría, se encontraron con los daños en el frente de la casa: la reja arrancada, escombros y señales de violencia en el acceso al departamento, que no tenía ocupantes al momento del asalto.

Hizo un boquete para entrar a una verdulería, lo descubrió un vecino y quedó filmado

En una dinámica similiar, un delincuente aprovechó que sabía que había dos departamentos deshabilitados para ingresar a un comercio haciendo un boquete en la pared. Luego de estar varios minutos dentro escapó con mercadería. La secuencia del robo en la verdulería ubicada en calles Cuba y Chacho Peñaloza de Centenario durante la madrugada del domingo quedó toda filmada por las cámaras de seguridad.

Aunque las imágenes que difundió Centenario Digital son en blanco y negro, permiten reconstruir con bastante detalle cómo actuó el ladrón. Con una pequeña parte del rostro cubierto, primero se lo observa desplazándose por el interior del comercio y revisando los distintos sectores.

El hombre permaneció varios minutos dentro del negocio, seleccionando qué llevarse y recorriendo las instalaciones. Después tomó una bolsa y comienza a guardar productos que retira de las heladeras y de los estantes. Entre los elementos que agarró hubo cigarrillos, dinero en efectivo y hamburguesas.

Robo con boquete: un vecino escuchó ruidos

Para llegar hasta el interior de la verdulería, el delincuente habría aprovechado dos departamentos que se encuentran deshabitados y que tienen conexión con el comercio. Desde allí rompió una de las paredes y abrió un boquete que le permitió ingresar sin acceder directamente desde la calle.

Pero en aquella los ruidos de los golpes también terminaron alertando a los vecinos. Uno de ellos escuchó los movimientos, se acercó y llegó a encontrarse con el intruso cuando estaba escapando. En ese momento, lejos de detenerse, el ladrón lo amenazó y continuó con la huida.

Tras el aviso de los vecinos, efectivos de la Comisaría 52 acudieron al lugar, aunque para entonces el autor ya había escapado. Los propietarios del comercio advirtieron el faltante y buscan que el hecho pueda esclarecerse.

Según informó Centenario Digital, el sospechoso estaría identificado y sería de apellido Vega. También se indicó que tendría antecedentes policiales, aunque esa información deberá ser corroborada en el marco de la investigación.