Insólito robo: hizo un boquete para entrar a una verdulería, pero lo descubrió un vecino y quedó filmado

Un boquete en la pared, varios minutos adentro y una bolsa que llenó con mercadería. La secuencia del robo en la verdulería ubicada en calles Cuba y Chacho Peñaloza de Centenario durante la madrugada del domingo quedó toda filmada por las cámaras de seguridad. Además un vecino lo descubrió escapando, por lo que el delincuente pudo ser identificado tras escapar.

Aunque las imágenes que difundió Centenario Digital son en blanco y negro, permiten reconstruir con bastante detalle cómo actuó el ladrón. Con una pequeña parte del rostro cubierto, primero se lo observa desplazándose por el interior del comercio y revisando los distintos sectores.

El hombre permaneció varios minutos dentro del negocio, seleccionando qué llevarse y recorriendo las instalaciones. Después tomó una bolsa y comienza a guardar productos que retira de las heladeras y de los estantes. Entre los elementos que agarró hubo cigarrillos, dinero en efectivo y hamburguesas.

Robo con boquete: un vecino escuchó ruidos

Para llegar hasta el interior de la verdulería, el delincuente habría aprovechado dos departamentos que se encuentran deshabitados y que tienen conexión con el comercio. Desde allí rompió una de las paredes y abrió un boquete que le permitió ingresar sin acceder directamente desde la calle.

Pero los ruidos de los golpes terminaron alertando a los vecinos. Uno de ellos escuchó los movimientos, se acercó y llegó a encontrarse con el intruso cuando estaba escapando. En ese momento, lejos de detenerse, el ladrón lo amenazó y continuó con la huida.

Tras el aviso de los vecinos, efectivos de la Comisaría 52 acudieron al lugar, aunque para entonces el autor ya había escapado. Los propietarios del comercio advirtieron el faltante y buscan que el hecho pueda esclarecerse.

Según informó Centenario Digital, el sospechoso estaría identificado y sería de apellido Vega. También se indicó que tendría antecedentes policiales, aunque esa información deberá ser corroborada en el marco de la investigación.

Intento de robo de motochorros en pleno centro

El pasado martes, las cámaras de seguridad también captaron un hecho delictivo. El plan parecía sencillo: entrar al estacionamiento de un edificio del centro neuquino, cortar la cadena de una moto y escapar. Sin embargo, el intento de robo terminó convertido en una secuencia tan insólita como indignante, con herramientas que no podían abrir, retos entre los propios delincuentes y una fuga que tuvo una increíble demostración de parkour.

Las imágenes de una cámara de seguridad registraron parte de la secuencia que fue difundida por Rigo Castaño. Los protagonistas fueron dos motochorros que llegaron a bordo de una moto hasta un edificio ubicado en una zona del centro oeste donde hace apenas un par de semanas se había registrado otro episodio de características similares.

Una vez en el lugar, lograron forzar el portón de ingreso y entraron al edificio. Mientras uno de ellos cumplía el papel de campana, el otro se dirigió al fondo para intentar cortar la cadena con una tijera cortacadenas. Los hombres permanecieron más de diez minutos dentro del edificio y las imágenes muestran cómo uno de ellos tiene dificultades para manipular la herramienta de corte.

Por este motivo, se acerca al que está haciendo campana y le pide ayuda. El cómplice termina retándolo y haciéndole gestos para que vuelva a hacer su trabajo. De esta manera, también le enseña al otro cómo abrir la tijera cortacadenas. Recién entonces continúan con el intento de robo cuando vuelve con las tijeras a realizar el corte de la cadena para llevarse una moto estacionada como botín.

La llegada de la Policía y un salto de parkour

Cuando finalmente se preparaban para escapar, apareció la Policía. La llegada de un patrullero con dos efectivos que se barajaron de inmediato desbarató el intento de robo, aunque no consiguió evitar que los dos sospechosos huyeran.

El primero en salir fue quien parecía liderar la maniobra porque esperaba con la moto. Sin dudarlo, subió y salió pisteando en sentido contrario a la calle. Los policías advirtieron que podía haber otro delincuente dentro del edificio y avanzaron hacia la entrada.

Entonces apareció el segundo motochorro, que antes no había podido usar el corta cadena y protagonizó una maniobra propia del parkour: saltó por encima de uno de los efectivos policiales y consiguió sortearlos a ambos.

La persecución continuó a pie pero el resultado fue el mismo. Los dos sospechosos lograron escapar. En el estacionamiento quedó la tijera cortacadenas que habían utilizado para intentar robar la moto. El registro de las cámaras permitió reconstruir los movimientos de los delincuentes, desde su llegada hasta la fuga.