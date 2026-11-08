Echaron a un policía neuquino por vender objetos robados por Facebook

Los había publicado Marketplace. El hecho ocurrió durante la gestión anterior y estaba sumariado. El gobierno de Rolando Figueroa lo expulsó.

La purga de ñoquis , indisciplinados y delincuentes que implementó el gobernador Rolando Figueroa sigue adelante y, ahora, alcanzó a un suboficial de policía que cometió un hecho de extrema gravedad, a punto tal que se trata de un delito. Fue durante la gestión anterior y se contrapone de manera categórica con el perfil profesional que ahora tiene la Policía de la Provincia de Neuquén .

Según pudo saberse al respecto, la destitución por cesantía recayó sobre el cabo primero (integrante del cuerpo técnico del escalafón oficinista), Nicolás Javier Hoingo, quien fue acusado de vender objetos robados a través de las redes sociales.

Se aseguró que, con su inconducta, incurrió en faltas previstas tanto en el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial como en el Reglamento de Actuaciones Administrativas Policiales y en la Ley Orgánica de Personal de la Policía. Más infracciones, imposible.

En la documentación oficial consta que, el 3 de abril de 2025, la Jefatura de Policía de la Provincia de Neuquén le solicitó al Poder Ejecutivo la destitución por cesantía de este ahora ex suboficial; y se iniciaron las actuaciones correspondientes, no sólo para constatar las faltas que le endilgaron sino también para garantizar el derecho a la defensa, tal como sucede en todos los casos.

Tolerancia cero: delitos contra la propiedad

En el expediente se señala que las actuaciones se originaron a partir de un memorándum del primero de noviembre de 2024, mediante el cual el departamento de Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales informó que, en misma fecha, Hoingo había sido detenido en relación con un hecho delictivo ocurrido en 2021; es decir, durante el gobierno de Omar Gutiérrez.

Se indicó al respecto que existe una causa judicial caratulada “H.L. S/ DENUNCIA - PRESUNTO ROBO”, que fue iniciada el 23 de diciembre de 2021, con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos y de la Fiscalía de Delitos Económicos.

En el expediente administrativo que concluyó en el despido de este ex policía se explica que la víctima identificó, a través de la red social Facebook, elementos que le habían sido robados y entre ellos mencionó herramientas y equipo de escalada.

Esos elementos eran ofrecidos a la venta. Entonces, junto a su pareja, se hizo pasar por compradora y coordinó un encuentro, con intervención policial. Se asegura que fueron hasta ese lugar y el vendedor resultó ser el entonces efectivo policial, Hoingo. Los objetos sustraídos estaban ahí, en su poder, listos para la venta.

Pruebas contundentes

Las pruebas en su contra eran contundentes. Quedó, como suele decirse, acorralado. Entonces avanzó la causa judicial y, el 26 de noviembre de 2024, el Juez de Garantías interviniente le otorgó a Hoingo el beneficio de la suspensión del juicio a prueba (o probation) y, para su cumplimiento, estableció determinadas reglas de conducta.

El caso es uno más de la tolerancia cero que se puso en marcha ni bien asumió el gobernador Rolando Figueroa y que cuenta con amplio respaldo de la sociedad neuquina en su conjunto.