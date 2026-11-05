Una policía quiso detener a dos delincuentes pero terminó denunciando que la abusaron y golpearon

La mujer estaba de licencia cuando fue víctima del brutal ataque. Según su relato, todo sucedió en horas de la madrugada.

La guardia del hospital donde recibió atención la policía de 46 años. (Foto: El Liberal).

Una sargento de Policía denunció que dos motochorros la golpearon y abusaron sexualmente de ella, después de que los persiguiera tras un intento de robo. La mujer debió ser hospitalizada con heridas en distintas partes del cuerpo y un traumatismo de cráneo.

El episodio ocurrió durante la madrugada del martes en Santiago del Estero. La policía estaba de licencia y regresaba a su cas a en moto cuando fue interceptada por dos hombres que intentaron quitarle el teléfono celular. Según su declaración, decidió seguirlos cuando se alejaron.

La causa se investiga como abuso sexual y lesiones , con intervención de la fiscal Daniela Yslas, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual. Se dispusieron estudios forenses y medidas para reconstruir lo ocurrido e identificar a quienes participaron del ataque denunciado.

La persecución y la denuncia de abuso

En la declaración que brindó a los investigadores, la sargento explicó que logró alcanzar a uno de los sospechosos e intentó reducirlo. En ese momento intervino el otro hombre. La mujer sostuvo que ambos comenzaron a golpearla, la redujeron y la arrastraron hacia un sector oscuro y despoblado.

Ambulancias en el acceso al hospital al que trasladaron a la policía. (Foto: Diario Panorama).

La denuncia ubica el ataque sexual en ese lugar apartado. Siempre de acuerdo con la presentación de la víctima, los hombres escaparon después de la agresión. La mujer necesitó asistencia médica por las lesiones que sufrió.

El llamado a su hermano y el traslado al hospital

Medios locales indicaron que la sargento alcanzó a llamar a su hermano, un policía retirado, quien se trasladó hasta el lugar y la encontró inconsciente. Según esa reconstrucción, el hombre pidió ayuda médica y después recorrió las inmediaciones en busca de sospechosos.

La mujer recibió atención de paramédicos y fue llevada de urgencia a un hospital. Los profesionales diagnosticaron un traumatismo craneano con pérdida de conocimiento. También constataron hematomas importantes en la pelvis y las piernas, además de lesiones en la espalda y el pecho.

El mismo medio publicó que el hermano retuvo de manera preventiva a un hombre de 32 años que estaba en las inmediaciones. Personal policial se hizo cargo de él y lo trasladó a una comisaría, a disposición de la fiscalía. La publicación no confirmó su participación en la agresión.

Los peritajes y la situación de los sospechosos

Entre las medidas mencionadas en la investigación figuran el relevamiento de cámaras de seguridad y los estudios forenses. Las imágenes pueden aportar información sobre los desplazamientos de la mujer y de los sospechosos. Los exámenes, por su parte, buscan reunir evidencia relacionada con la denuncia de abuso.

La fiscalía ordenó estudios forenses para investigar la denuncia por abuso sexual.

La pesquisa incluye la búsqueda de posibles rastros biológicos que permitan avanzar en la identificación de los responsables. También procura reconstruir la secuencia, desde la intercepción en la calle y la persecución hasta el lugar en el que la sargento aseguró que fue agredida. Los dos sospechosos permanecían prófugos.