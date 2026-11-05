Cayó del séptimo piso en un hotel y murió: un video muestra el momento previo a la tragedia

La víctima de 26 años estaba con su pareja cuando se precipitó al vacío desde una ventana. El joven declaró que habían consumido alcohol.

Las cámaras de seguridad del hotel captaron el momento exacto de la caída.

Una joven de 26 años murió tras caer desde el séptimo piso de un hotel situado en la ciudad de São Luís , en Brasil. Un video registrado por una cámara de seguridad del edificio muestra el momento exacto en que se produce el accidente fatal.

La víctima fue identificada como Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos , estudiante de administración originaria del estado de Pará que había viajado a la capital del estado de Maranhão para acompañar a su novio , Leonardo Augusto Pinto França , quien participaba en un torneo de póker.

La pareja, conformada en julio de este año, había llegado el miércoles de la semana previa y tenía estipulado emprender el regreso a su provincia natal el mismo martes en el que se produjo el fatal accidente.

Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos era una estudiante de administración originaria del estado de Pará.

La Policía Civil, inicialmente, se inclina por caratular el hecho como muerte accidental. La hipótesis preliminar se sustenta en el relevamiento de las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, analizadas por la Superintendencia de Homicidios y Protección de Personas (SHPP).

Cómo fue la caída y la estremecedora reacción de la pareja

En esos videos obtenidos por TV Mirante se observa a la mujer junto a su novio en uno de los pasillos del Hotel Rio Poty instantes antes de la caída. Según parece, la joven intentó sentarse en el marco de una ventana, pero la estructura de aluminio se desprendió hacia el vacío provocando su caída.

El novio de la víctima permaneció inmóvil durante unos segundos en el lugar, hasta que un empleado del hotel se le acercó para intervenir.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o instante em que Renata Rebeca dos Santos, de 26 anos, caiu do sétimo andar do Rio Poty Hotel, localizado na Ponta d’Areia, em São Luís. A jovem morreu na madrugada desta terça-feira (3).



Nas imagens, Renata aparece caminhando pelo… pic.twitter.com/hTw9Aeurbz — iMaranhense (@iMaranhense) November 4, 2026

En su declaración ante la comisaría, el hombre afirmó haber pasado la noche consumiendo bebidas alcohólicas y manifestó no recordar la secuencia del accidente. Las autoridades aclararon que por el momento no se lo considera sospechoso.

El reclamo de la familia

El cuerpo de Renata llegó este martes a Belém, y familiares y amigos se reunieron para despedirla en la casa donde la víctima pasó su infancia y adolescencia.

En declaraciones citadas por G1, su madre, Bety Negrão, expresó su dolor y exigió justicia: "Mi hija salió de aquí con vida. Esto es muy triste".

La víctima fatal de la caída tenía 26 años y había viajado para acompañar a su novioa un torneo de póker.

Luego, remarcó que tuvo una premonición antes de recibir la terrible noticia de la muerte de su hija. "Sentía un dolor insoportable, un dolor tan intenso que no pude dormir en toda la noche", expresó.

La administración del Hotel Rio Poty expresó su postura a través de un comunicado institucional y envió "sus más sentidas condolencias".

Además, manifestó "plena disposición para cooperar con las autoridades competentes" y señaló que no emitirá especulaciones por respeto a la familia y a la investigación.