Cámaras registraron el accidente en una esquina de Río Gallegos y la madre del chico contó en las redes que el conductor no asistió a su hijo. El video.

Iba en una Hilux, atropelló a un nene en bicicleta y se fue como si nada.

Una Toyota Hilux atropelló a un menor que circulaba en bicicleta el martes 3 de noviembre , alrededor de las 16:15 del lunes 3 de noviembre de 2026 en Río Gallegos, la capital de Santa Cruz .

El chico , identificado como Santino, fue trasladado al hospital y se encuentra fuera de peligro . El accidente ocurrió en la intersección de las calles Batalla Puerto Argentino y Hernán Cortés.

En un video registrado por las cámaras de seguridad que fue difundido por La Opinión Austral se se ve claramente la secuencia del incidente.

Las imágenes muestran que la camioneta cruzó la calle en esa esquina y, aparentemente sin advertir la presencia del menor en bicicleta, toma velocidad hasta que embiste al al chico que circulaba por la perpendicular.

Según se informó, en el hospital los médicos constataron varios golpes en distintas partes del cuerpo del chico, y un corte en la cabeza que requirió un punto de sutura.

También se difundió una foto que lo muestra con un collar ortopédico, mientras está siendo atendido. Tiene puesta una camiseta de fútbol de color naranja, con el nombre Santino.

“Lo dejó tirado”: la denuncia de la madre

Daniela, la mamá del menor accidentado, aseguró en una publicación en redes sociales que el conductor se retiró del lugar sin asistir a su hijo.

“Esta persona atropelló a mi hijo y lo dejó tirado”, escribió.

La mujer cuestionó además la actitud del hombre al volante de la camioneta de color blanco.

“Todo lo que una persona de bien hace, pero este señor no, cuando frenan hasta por un animal, él no hizo nada y se fue”, escribió indighnada.

Cómo está el nene tras el susto

Sobre la salud de hijo, Daniela señaló que las consecuencias no fueron de mayor gravedad, aunque reconoció el susto que atravesó la familia.

“Gracias a Dios mi hijo solo tiene golpes y un punto en la cabeza. Digo solo golpes porque podría haber sido peor”, sostuvo.

Además contó que el accidente dejó al pequeño con dolores y su bicicleta destruida.

La ayuda de peatones y vecinos

En contraste, la madre destacó la intervención de vecinos y personas que pasaban ocasionalmente por el lugar para asistir a su hijo.

Según contó, varios se quedaron junto al nene y además sacaron fotos d ela camioneta y dieron aviso a la Policía y a la ambulancia.

El nene fue atendido en el hospital de Río Gallego: solo sufrió golpes y le dieron un punto en la cabeza.

Incluso -relató- algunos se tomaron la molestia de acercarse hasta su domicilio para contarle a ella lo que le había pasado a su nene..

Así como cuestionó al conductor, la mujer reconoció con énfasis a todos los que asistieron a su hijo y a quienes acompañaron a la familia en este susto.

“Gracias a todas esas personas que se quedaron con él, a nuestros amigos, a mis compañeros de trabajo y gracias por tanto amor”, publicó.

Daniela también compartió un detalle que refleja cómo atravesó su hijo el difícil momento que le tocó atravesar. “Él solo se preocupaba porque hoy (por el día del accidente) a las 20 tenía un partido”.

En el cierre de su mensaje público, la mujer le dedicó unas palabras de aliento a su nene: “Sos y fuiste todo un hombrecito, hijo”.