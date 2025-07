Santa Cruz: atropelló a una mujer, huyó y chocó a las pocas cuadras

Pese a que la víctima fue trasladada de inmediato en una ambulancia, los médicos no pudieron salvarla: murió en un centro de salud de Santa Cruz.

El accidente le ocasionó graves lesiones a la mujer que caminaba por el casco urbano de la ciudad. Pese a que fue trasladada inmediatamente a un centro de salud, los médicos no lograron salvarle la vida y falleció tras su ingreso a la guardia. Su acompañante, un varón, también salió lastimado.

Efectivos de la Comisaría Primera, especialistas en Criminalística y funcionarios del Juzgado de Instrucción N°1 se trasladaron al lugar del siniestro para realizar el relevamiento técnico.

Los investigadores capturaron imágenes del escenario, recopilaron declaraciones testimoniales y levantaron rastros en el pavimento para determinar la dinámica del accidente.

Avanzada la tarde, poco se sabía del estado de salud del hombre que acompañaba a la mujer fallecida.

La identidad de la mujer que perdió la vida no fue informada oficialmente, a la espera de que fuera notificado su círculo familiar.

Las causas exactas del siniestro continúan bajo análisis, y no se descartan exceso de velocidad o maniobras imprudentes.

No serían el único problema que podría enfrentar la conductora ante la justicia. Su conducta posterior al accidente representa un serio agravante legal que seguramente será considerada en el proceso judicial.

Santa Cruz: 12 años de cárcel a un conductor que mató y huyó

Este año, en la provincia tuvo mucha difusión el juicio a un conductor que el 31 de diciembre de 2023 atropelló y mató a una adolescente, Brianna Matulich, en la capital Río Gallegos. El último 7 de mayo un tribunal de Santa Cruz le dictó una pena de 12 años de prisión por el delito de homicidio culposo con dolo eventual.

Pese a que el hombre, un empleado bancario, arrastró unos 40 metros a la chica de 17 años sobrfe el capot de su Ford EcoSport, huyó del lugar y luego, cuando menos de 24 horas después fue detenido, dijo que no se había dado cuenta de que la había atropellado.

"Choqué, me dio miedo y me fui. Jamás pensé que pasaría algo así, no soy así. Nunca vi personas. Solo humo y tierra", aseguró Esteban Gonzalez entre lágrimas al declarar en el inicio del juicio en su contra.

Juicio oral por la muerte de Brianna, la chica de 17 años atropellada en Río Gallegos Esteban González, empleado bancario, en la primera audiencia del juicio oral en Santa Cruz: pese a que llevó a Brianna varios metros en el capot, dijo que no se dio cuenta.

Entre los testigos que presentó la fiscalía, una taxista de la capital santacruceña contó que presenció una escena escalofriante cuando la Policía llegó al domicilio del acusado, tras su fuga. Aseguró que el hombre salió de su casa y, con total indiferencia, les preguntó a los agentes que fueron por él: “¿Tanto problema por haber atropellado a un perro?”.

Otro taxista que prestó testimonio afirmó que se cruzó con la camioneta de González en plena fuga. “Casi me choca de frente, venía en llanta”, recordó, y dijo que el hecho lo impresionó de tal manera que decidió alertar por radio a sus colegas: “Les avisé que este tipo podía provocar otra tragedia”.

Una tercera taxista, e inspectora de Tránsito de Río Gallegos, relató que lo que desencadenó la tragedia fue una picada que González estaba corriendo con otro vehículo, a alta velocidad por la Autovía.

González relató que esa noche había cenado con su pareja y consumido bebidas alcohólicas. Según dijo, perdió el control del vehículo en una maniobra: "Entre querer salvar a mi mujer, el auto y la tierra, no vi a nadie".

A solo dos semanas de recibir una condena que marcó precedente en lo que hace a juicios por accidentes viales, González pidió una reducción de pena a través de su abogado defensor y espera una resolución.