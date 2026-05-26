La víctima recibió cinco cuchilladas en el cráneo. Su hermano contó que el agresor está bajo cuidados de salud mental, en Caleta Olivia, pero se escapó.

Terror en Santa Cruz: apuñaló en la cabeza a un joven, dicen que es "psiquiátrico" y anda suelto.

Un joven recibió cinco puñaladas en la cabeza en un violento y conmocionante episodio ocurrido en la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.

El hermano de la víctima denunció que el episodio no fue producto de un arrebato sino premeditado y llevado a cabo por un vecino del barrio con antecedentes psiquiátricos que desbordaron incluso a los familiares del agresor.

El joven agredido fue identificado como Carlos Guardo . Su hermano, Jorge Guardo, fue quien habló de una persona que “planeó el ataque” y advirtió acerca de la situación de salud mental y de que ya había habido pedidos de ayuda de los familiares.

En ese sentido, Jorge anticipó que este mismo martes se presentarían en el juzgado de Instrucción de Caleta Olivia, de manera conjunta, él y su hermano y también los familiares del agresor, para realizar un pedido en común: que la Justicia intervenga de manera urgente.

Hospital Zonal Pedro Tardivo Hospital Zonal Padre Pedro Tardivo de Caleta Olivia, Santa Cruz.

“Estamos todos igual”, remarcó, en referencia al pedido planteado por las dos familias.

La solicitud principal pasa porque el acusado sea puesto bajo custodia estricta para que no vuelva a evadirse de las instituciones de cuidado, como ya hizo en ocasiones anteriores.

“Que no siga en las calles”, fue el pedido directo del hermano del joven agredido, y que “el Estado, la Justicia y (el área de) salud mental del Hospital tomen las medidas necesarias, para que no vuelva a pisar las calles y que estemos todos seguros”.

Vive en la casa de al lado

“Un vecino nuestro intentó matarlo. Planeó un ataque y lo apuñaló en la cabeza”, le contó Jorge Guardo al medio local Info Caleta.

Según detalló, el episodio ocurrió aproximadamente a las tres de la tarde del domingo último, y la persona que blandió el cuchillo y le causó las graves heridas a Carlos vive al lado de su domicilio, ubicado en el barrio Ceferino de la ciudad santacruceña.

Aseguró que su hermano Carlos sufrió “cinco cortes de siete centímetros de profundidad cada uno”, tuvo que ser asistido de urgencia, y en el Hospital Zonal Padre Pedro Tardivo de Caleta Olivia debieron efectuarle 22 puntos de sutura en las heridas.

Un pedido urgente

Acerca del presunto atacante, Jorge insistió en que atraviesa desde hace tiempo problemas de salud mental.

“Es una persona que tiene antecedentes psiquiátricos y ha estado internado. Se ha escapado y su familia ha pedido auxilio a la Justicia y a la Policía”, contó.

“A raíz de esto, mi familia no puede vivir tranquila. Mi hermano está con miedo. Y esto no es vida para nadie”, describió.

“Sus familiares tampoco están seguros. No saben que es lo que va a hacer el chabón”, agregó.

Mientras Carlos Guardo continúa recuperándose de las heridas sufridas, la familia reclama medidas concretas de las autoridades de Caleta Olivia y Santa Cruz para evitar nuevos episodios. “Queremos que se haga justicia, que el Estado y los jueces escuchen este caso”, indicó Jorge.

“La familia ha pedido ayuda al Estado, a la Policía, a los jueces, y nunca fueron escuchados”, reclamó.