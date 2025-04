Juicio en Santa Cruz: la atropelló y la arrastró 40 metros en el capot, pero dice que no se dio cuenta

Está acusado de homicidio por la muerte de una chica de 17 años en Río Gallegos. Declaró que se fue porque no la vio, y tampoco a sus dos hermanitos.

"Choqué, me dio miedo y me fui. Jamás pensé que pasaría algo así, no soy así. Nunca vi personas. Solo humo y tierra", declaró el empleado bancario, que está detenido desde febrero de 2024 en la Unidad Penitenciaria N°2.