Marcelo Félix Curtti podría ser condenado a prisión perpetua. Investigan a otros dos individuos que usaron las tarjetas de la víctima en Río Gallegos.

Jubilado descuartizado: procesaron al hombre que dio la pista para hallarlo y creen que hubo cómplices.

El único detenido por el asesinato de Aníbal Cepeda , el jubilado de 72 años cuyo cuerpo descuartizado fue hallado en dos lugares distintos de Río Gallegos, fue procesado e imputado por el delito de homicidio criminis causa, es decir, un crimen cometido para ocultar o facilitar otro delito.

El juez de Instrucción Penal de Santa Cruz Gerardo Giménez dispuso el procesamiento y prisión preventiva de Marcelo Félix Curtti, un exconvicto bonaerense de 61 años.

Curtti está detenido desde el 10 de mayo, cuando se entregó a la Policía y dio la pista para hallar los restos de Cepeda , que todavía era buscado con vida.

A partir de los datos aportados por el bonaerense tras su arresto, el cuerpo del jubilado fue encontrado descuartizado y dentro de bolsas de basura.

Aníbal Cepeda (1) Aníbal Cepeda, el jubilado asesinado y descuartizado en Río Gallegos.

Según establecieron como hipótesis los investigadores, el cadáver de Cepeda habría sido desmembrado en una de las parrillas de un complejo de departamentos situado sobre la calle Gobernador Moyano de Río Gallegos.

Parte de los restos fueron encontrados embolsados y metidos en un pozo ciego de ese conjunto residencial.

Pero las manos y la cabeza estaban en otra parte, también embolsadas, en un terreno ubicado a la vuelta de los departamentos, en Pellegrini al 500.

Dos sospechosos más en Río Gallegos

Más allá de la decisión judicial respecto de Curtti, la parte querellante que representa a los familiares de la víctima solicitó la detención de otros dos hombres que podrían haber actuado como cómplices.

Se trata de dos individuos que fueron demorados por la Policía durante los primeros allanamientos que realizó la División de Investigaciones de Río Gallegos, cuando todavía se desconocía el trágico final padecido por el jubilado, pero resultaron liberados.

El lugar donde apareció el cuerpo de Aníbal Cepeda en Río Gallegos El complejo de Río Gallegos donde apareció parte del cadáver de Aníbal Cepeda.

Estas dos personas fueron halladas en viviendas ubicadas sobre las calles Cantarutti y Cañadón León, de la capital santacruceña, en allanamientos realizados luego de que entidades bancarias alertaron sobre movimientos realizados con tarjetas pertenecientes al vecino desaparecido.

En uno de estos domicilios, los investigadores encontraron el DNI y tarjetas bancarias de la víctima.

Según el expediente, los sospechosos reconocieron que habían utilizado las tarjetas pero aseguraron que las habían hallado de manera casual, junto con la documentación personal de Cepeda.

Si bien no fueron detenidos hasta ahora, trascendió que la Justicia continúa analizando el grado de participación que pudieron haber tenido en el hecho.

El dinero como móvil

En tanto, el juez también trabó un embargo por un monto de 20 millones de pesos sobre los bienes de Curtti.

De acuerdo con lo que se investigó hasta el momento, el móvil del crimen habría sido económico.

Curtti había conocido a Cepeda en el Casino de Río Gallegos, donde ambos pasaban mucho tiempo frente a las máquinas tragamonedas.

En esa casa de apuestas circulaba la versión de que el jubilado, que tenía un pasado como trabajador en el sector petrolero, había cobrado poco tiempo atrás una indemnización de más de 200 millones de pesos por una deuda que la empresa mantenía con él.

El dato de la indemnización, sin confirmar el monto, fue confirmado por Cristian Cepeda e Isabel Britos, hijo y nuera de Aníbal, quienes precisaron que recibió el pago en 2024.

Indicaron, también, que parte del dinero lo había empleado en la compra de una camioneta y que estaba preparando una inminente mudanza a Mendoza, para lo cual ya había trasladado la mayor parte de sus pertenencias a la provincia cuyana.

Por el momento, la causa que tiene a Curtti como único imputado quedó encuadrada bajo la figura de homicidio criminis causa, una de las calificaciones más graves dentro de la legislación penal, que contempla la pena de prisión perpetua.