El 1° de noviembre quedaron habilitadas todas las zonas permitidas. Qué lagos y ríos se incluyen, dónde está prohibido, cuánto cuesta el permiso y hasta cuándo se puede ir.

Pesca en el Parque Nacional Los Glaciares: todo lo que hay que saber para la temporada 2026/2027.

El domingo 1° de noviembre de 2026 arrancó la temporada de pesca deportiva en el Parque Nacional Los Glaciares , de acuerdo con el Reglamento de Pesca Deportiva Continental Patagónico y el comunicado de la Intendencia del área protegida.

Están habilitados los lagos Argentino, Viedma, Roca y Anita, además del río Caterina, cada uno con restricciones y límites de captura propios.

La temporada general se extiende hasta el 1° de mayo de 2027 . Sin embargo, el anexo de ambientes del reglamento fija fechas específicas y más amplias para algunos lagos, como el Argentino y el Roca, donde además los permisos se empezaron a entregar un mes antes, ya desde el primer día de octubre de 2026 .

La Administración de Parques Nacionales aclara que solo se puede pescar en los ambientes incluidos en el listado oficial.

Como todos los años, las modalidades permitidas y los límites de extracción de peces cambian según el lugar y la especie.

Lago Argentino: sólo desde la costa

En los sectores del Lago Argentino que pertenecen al Parque Nacional Los Glaciares, solo se puede pescar desde la costa, en sitios a los que se accede por tierra u otros medios autorizados.

La navegación particular, recreativa o deportiva está prohibida.

El Parque Nacional Los Glaciares.

Hay dos zonas vedadas: el Seno de Mayo y la bahía del Viento Norte, en las cercanías del glaciar Perito Moreno.

Los límites diarios de extracción son:

Trucha de lago (bocón) y salmón Chinook: sin límite de captura.

sin límite de captura. Otros salmónidos: hasta dos ejemplares por pescador.

Estas reglas rigen en los sectores bajo jurisdicción de Parques Nacionales. En el resto del lago se aplica la reglamentación de la provincia de Santa Cruz.

Lago Viedma, con una zona excluida

En el Lago Viedma el período habilitado también arrancó en octubre y llega hasta el 31 de mayo de 2027.

Al igual que en el Argentino, se pesca únicamente desde la costa, en lugares con acceso autorizado, y no se puede navegar con fines recreativos o deportivos.

El lago Viedma, en el Parque Nacional Los Glaciares.

La zona costera de la seccional Moyano está excluida: allí la actividad no está permitida. Los límites diarios son los mismos que en el Argentino:

Trucha de lago (bocona) y salmones del Pacífico: sin límite.

sin límite. Otros salmónidos: hasta dos ejemplares.

Las condiciones pueden variar en los sectores del Viedma que quedan fuera de la jurisdicción nacional.

Lago Roca: devolución obligatoria

El Lago Roca, a diferencia de los otros dos grandes lagos de la reserva santacruceña, rige la devolución obligatoria: todos los peces capturados deben volver al agua, sin importar su tamaño o especie.

En el Lago Roca es obligatorio devolver los peces al agua y no se puede usar anzuelos.

Solo se pueden usar señuelos con un único anzuelo simple sin rebaba. Esta medida busca, justamente, reducir las lesiones en los ejemplares y facilitar su liberación.

Lago Anita y río Caterina: sin límite

En el Lago Anita se puede pescar únicamente en el sector que va desde la naciente del río Caterina hasta la desembocadura del arroyo Frutillas. La navegación está prohibida.

Tanto en el Anita como en el río Caterina se permite extraer salmónidos sin límite de captura durante toda la temporada habilitada. Estas excepciones alcanzan solo a los salmónidos y no eliminan la protección de las especies autóctonas.

Didymo: desinfección contra un alga invasora

El reglamento advierte sobre la presencia del alga invasora Didymo (Didymosphenia geminata, conocida como moco de roca) en el río Caterina.

Por eso, los equipos de pesca deben desinfectarse siguiendo las indicaciones, tanto antes como después de pescar en ese ambiente.

La advertencia ya figuraba en el reglamento de la temporada anterior, por lo que no se trata de una detección nueva.

El alga puede viajar de un cuerpo de agua a otro en botas, embarcaciones, redes y otros equipos que estuvieron en contacto con agua contaminada.

Por eso Parques Nacionales recuerda limpiarlos y desinfectarlos minuciosamente.

También está prohibido el calzado de vadeo con suelas de fieltro, por el riesgo de transportar organismos invasores.

Cuidado con el río de las Vueltas

El reglamento prohíbe la pesca en todo el tramo inferior del río de las Vueltas que se encuentra dentro del Parque Nacional. Los sectores ubicados fuera del área protegida se rigen por las disposiciones de Santa Cruz.

La distinción es especialmente relevante para quienes pescan en la zona de El Chaltén.

Permisos de pesca 2026/2027 en Los Glaciares: cuánto cuestan

Para pescar en el Parque Nacional Los Glaciares es obligatorio contar con el permiso de pesca vigente, que se tramita por Internet en https://www.permisosdepesca.com.ar/. Es personal e intransferible y debe llevarse durante toda la jornada, impreso o en formato digital, junto con el documento de identidad.

Los valores de la temporada para argentinos y extranjeros residentes son:

Permiso diario: $12.500.

$12.500. Permiso por diez días: $25.000.

$25.000. Permiso de temporada: $50.000.

$50.000. Menores residentes de 13 a 17 años: $25.000 por temporada.

Son gratuitos para residentes mayores de 65 años, jubilados, pensionados, menores de hasta 12 años y personas con discapacidad con acreditación oficial.

Para extranjeros no residentes, el permiso diario cuesta $50.000, el de diez días $140.000 y el de temporada $280.000.

Las reglas generales de la pesca deportiva en Parques Nacionales

Más allá de las disposiciones de cada ambiente, el reglamento establece obligaciones y prohibiciones comunes:

Horario: solo se puede pescar durante las horas de luz natural.

solo se puede pescar durante las horas de luz natural. Equipo: cada persona puede usar un único equipo a la vez.

cada persona puede usar un único equipo a la vez. Señuelos: deben ser artificiales, respetando las condiciones de los anzuelos.

deben ser artificiales, respetando las condiciones de los anzuelos. Ríos y arroyos: como principio general rige la devolución obligatoria, salvo excepciones expresas como la del río Caterina.

Pesca deportiva en el Parque Nacional Los Glaciares, habilitada hasta mayo de 2027.

Especies autóctonas: en todos los ambientes de Parques Nacionales deben devolverse al agua las percas, los pejerreyes patagónicos, los bagres y otras especies nativas.

en todos los ambientes de Parques Nacionales deben devolverse al agua las percas, los pejerreyes patagónicos, los bagres y otras especies nativas. Elementos prohibidos: no se pueden usar redes, trampas ni otros elementos no autorizados.

no se pueden usar redes, trampas ni otros elementos no autorizados. Residuos: está prohibido abandonar tanzas, anzuelos y envoltorios en las costas.

está prohibido abandonar tanzas, anzuelos y envoltorios en las costas. Acceso: debe hacerse por senderos habilitados, respetando las restricciones de conservación.

La Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares recomienda consultar el reglamento completo antes de cada salida, ya que las condiciones pueden cambiar entre ambientes e incluso entre sectores de un mismo lago o río.

Santa Cruz: la temporada provincial arrancó un mes antes

La normativa del Parque Nacional es distinta de la que rige en la provincia de Santa Cruz.

Bajo su jurisdicción, la se inició del 1° de octubre de 2026 y se extiende ininterrumpidamente durante un año, hasta el 30 de sepbitrembre de 2027.

De todos modos, las fechas pueden variar en los distintos ambientes habilitados, al igual que las modalidades, los límites de extracción y los requisitos de los permisos.

Por eso quienes pesquen en lagos y ríos que atraviesan ambas jurisdicciones deben verificar qué reglamentación corresponde a cada sector. Y pueden consultar la norma provincial completa en https://pesca.santacruz.gob.ar/reglamento/.

Es obligatorio llevar permiso y documento, y respetar las restricciones de captura, equipos, navegación y bioseguridad.

La normativa se puede descargar y se recomienda prestar atención también al anexo 1, que establece excepciones y situaciones puntuales en cada lugar.