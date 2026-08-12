La provincia incorporó al sistema de licencias un plan promocionado de 10 días, con el objetivo de atraer turismo. Las expectativas del sector.

Pesca deportiva: todas las tarifas y el nuevo permiso que creó Chubut para la temporada 2026/27.

El subsecretario de Pesca del Chubut , José Miguel Flores , y el el director de Pesca Continental de la provincia, Pablo Buono, participaron de la reunión de la Comisión Consultiva y de Coordinación de la Pesca Deportiva Continental Patagónica , celebrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que se unificaron criterios de cara al inicio de la temporada 2026/27 , incluyendo los valores de los permisos y licencias.

Tras el encuentro, Buono confirmó además que para la temporada, Chubut incorporará una nueva categoría de permiso de pesca que apunta a atraer turismo a la región.

“Esperamos, con esta nieve, tener los ríos con mucho caudal”, le dijo el director de Pesca al medio local Red43.

“El año pasado tuvimos una situación con truchas que no llegaron a desovar por la altura de los ríos”, recordó, y se entusiasmó respecto de lo que viene: “Esperamos una buena temporada, un buen comienzo de temporada”.

Pesca deportiva en Chubut.

Buono aclaró que aún no está definido el lugar donde se realizará el lanzamiento oficial de la temporada. Dijo que analizan pedidos de Esquel, El Hoyo, Cholila y la aldea Las Pampas, entre otros. “Esperamos confirmar dentro de poco dónde va a ser”, adelantó.

Nueva licencia para no residentes

El funcionario provincial destacó la promoción de la pesca deportiva como medio “para desplazar a la pesca furtiva”.

A la vez, reveló uno de los principales cambios que traerá la temporada en lo que respecta a licencias: será la incorporación de un permiso de pesca de 10 días destinado a visitantes de países limítrofes, “con un valor mucho menor que el permiso de no residentes” extranjeros en general.

La medida fue trabajada junto al Ministerio de Turismo y Áreas Naturales Protegidas del Chubut y apunta especialmente a captar público brasileño.

No obstante, también contempla la posibilidad de sumar pescadores de Uruguay y Chile, con quienes Chubut ya mantiene un movimiento relacionado con la pesca deportiva.

Buono informó que para los pescadores extranjeros no residentes las tarifas fijadas son de 50.000 pesos por día, 140.000 por 10 días y 280.000 para la temporada completa.

En cambio, el permiso especial por 10 día para no residentes de países limítrofes tendrá un valor de 50.000 pesos, es decir que el precio promocional implicará un descuento cercano al 65%.

Según confirmó, la propuesta fue llevada por Chubut a la comisión patagónica y allí se aprobó por unanimidad.

La idea, dijo, es que la pesca pueda combinarse con otros atractivos de la provincia y generar un mayor movimiento turístico.

“Que el público emergente venga a pescar y venga a la cordillera chubutense, a Chubut, para poder combinarlo con otros atractivos como son La Hoya, Trochita, tulipanes”, ejemplificó.

Todas las tarifas para la próxima temporada

En lo que respecta a los residentes argentinos, los precios de los permisos para la temporada 2026/27 serán los siguientes: