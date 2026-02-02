Detectan un barco extranjero pescando en el Mar Argentino y no era chino

Estuvo al menos 45 minutos operando frente a las costas de Chubut . Días antes, Prefectura le había hecho una advertencia.

El barco extranjero que navegaba frente a las costas de Chubut a menos de 4 nudos, indicio de que podía estar haciendo pesca por arrastre.

Un barco fue detectado cuando realizaba presuntas operaciones de pesca ilega l por arrastre dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina , frente a las costas de Chubut, y esta vez no se trató de un navío chino o de otro país asiático, como sucede en muchas oportunidades. La aparente operación clandestina ocurrió el domingo 1° de febrero y fue advertida por la Prefectura Naval Argentina mediante sistemas tecnológicos de vigilancia y monitoreo marítimo.

La embarcación identificada por la fuerza de seguridad nacional es el arrastrero Playa Da Cativa , de bandera española .

Su presencia irregular fue registrada a través del Sistema Guardacostas , una plataforma tecnológica operada por la Autoridad Marítima nacional que integra información de múltiples fuentes para el control del tráfico marítimo.

Según se informó oficialmente, durante aproximadamente 45 minutos el pesquero navegó a una velocidad inferior a cuatro nudos dentro de aguas jurisdiccionales argentinas. Este comportamiento, según establece la normativa vigente, da automáticamente lugar a una presunción de que la embarcación estaba realizando actividades de pesca por arrastre.

De comprobarse, esa acción representa una posible violación a la Ley N.º 24.922, conocida como Régimen Federal de Pesca, que regula la explotación y conservación de los recursos pesqueros en las aguas bajo jurisdicción argentina.

El Sistema Guardacostas, desarrollado por el Ministerio de Seguridad Nacional, permite a la Dirección de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre de Prefectura detectar actividades irregulares en tiempo real.

La plataforma integra diferentes sistemas de información sobre los movimientos de buques, garantizando el cumplimiento de la legislación nacional. Este sistema de detección electrónica permite además identificar patrones de navegación compatibles con actividades pesqueras no autorizadas, como en el caso de este busque de bandera española

Una advertencia desoída

Lo llamativo del caso es que no se trató de una primera advertencia. El jueves 29 de enero, tres días antes de la presunta infracción, la Autoridad Marítima ya había notificado al capitán del Playa Da Cativa que su embarcación se encontraba muy próxima al límite de la ZEEA.

En esa oportunidad, desde Prefectura le indicaron al responsable de la nave la necesidad de mantener un margen de seguridad para evitar incursiones accidentales en aguas argentinas.

Pesquero español en mar argentino - mapa Prefectura El mapa que difundió Prefectura con la trayectoria del pesquero de bandera española.

La fuerza hizo saber además que esa notificación fue debidamente recepcionada por el capitán del buque, por lo que estaba al tanto de la advertencia..

Más pesca ilegal: un barco asiático en la misma zona

La zona cercana a Bahía Camarones, en la costa de Chubut, es un área de alta productividad pesquera, lo que la convierte en un punto de interés tanto para la flota nacional como para embarcaciones extranjeras que operan en el límite de la Zona Económica Exclusiva.

Pero las incursiones en aguas argentinas por parte de barcos extranjeros se asocian habitualmente a flotas asiáticas, de paises como China o Corea; que muchas veces son fotografiadas por satélites iluminando la noche en el límite jurisdiccional de la zona exclusiva argentina.

Por eso, la aparición de un buque español aparece como algo más infrecuente. De todos modos, tampoco resulta un hecho aislado.

Unas semanas antes de esta detección, la misma Prefectura, a través del mismo sistema de monitoreo, dio con otro pesquero operando de manera ilegal frente a las costas de Chubut y en una modalidad muy similar, solo que en este caso se trataba de un navío de origen asiático.

Barco Bao Feng, pesuqero ilegal frente a las costas de Chubut El pesquero asiático Bao Feng, sorprendido en el Mar Argentino, frente a Chubut.

Identificada como Bao Feng y de bandera de Vanuatu, la embarcación ingresó a un sector próximo a Bahía Camarones el 10 de enero por la tarde, generando la intervención de las autoridades argentinas.

El prefecto general Fernando Dos Santos dio cuenta del hecho en diálogo con Radio Chubut y relató como a través del sistema electrónico se dio con la ubicación de este pesquero, que según precisó navegó durante casi una hora y media a una velocidad compatible con tareas de arrastre, por lo que se constató que estaba pescando de modo ilegal.

El director de Policía de Seguridad de la Navegación detalló que la ubicación era a la altura del Paralelo 46, frente a Bahía Camarones. Informó además que se procedió a notificar al buque de la falta y se llevó adelante un sumario que generaría a una multa millonaria, similar a la impuesta el año pasado a un buque por más de 700 millones de pesos.

Cuando confirmó la información, el prefecto dijo que el infractor ya estaba en aguas internacionales. Y descartó que su incursión en aguas argentinas haya sido por error.