El Superior Tribunal de Justicia provincial rechazó un pedido de sus defensas. Están condenados por una marcha de 2021 y presos desde diciembre de 2025.

Los manifestantes que incendiaron la Casa de Gobierno de Chubut no podrán salir de la cárcel.

La Justicia de Chubut rechazó los recursos que presentaron dos manifestantes condenados por los incendios ocurridos durante una movilización de protesta en Rawson , y confirmó que deberán cumplir en prisión efectiva su condena.

El fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial denegó las apelaciones que habían presentado Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, quienes habían apelado las penas impuestas en juicio por los incidentes y destrozos en el centro de Rawson y la Casa de Gobierno de Chubut durante una manifestación ambientalista llevada a cabo en 2021.

De este modo, Vargas -condenado a cuatro años de cárcel por incendio y hurto calificado- y Díaz -con una pena de un año y ocho meses, por daño calificado contra el STJ - tendrán que permanecer en prisión por los períodos dispuestos en las sentencias.

Las defensas habían solicitado que ambas condenas fuesen reducidas a los mínimos que permite la ley, basándose en antecedentes judiciales, pero el STJ consideró que la jurisprudencia referida no era aplicable en estos casos.

Destrozos en las protestas antimineras de 2021 en Chubut Destrozos en las protestas antimineras de 2021 en Chubut.

Con este rechazo, los dos condenados agotaron todas las instancias judiciales y no podrán volver a apelar. La resolución fue firmada por los seis ministros de la corte chubutense.

Los incidentes de 2021 en Chubut

Los hechos investigados ocurrieron el 16 de diciembre de 2021, entre las 19.30 y las 21, cuando miles de personas se manifestaban pacíficamente en contra de la Ley de Desarrollo de la Minería que había sido aprobada por la Legislatura provincial.

Según la acusación, un pequeño grupo de manifestantes atacó diversos edificios públicos, entre ellos la Casa de Gobierno, donde lograron ingresar y prender fuego en varias salas.

También resultaron dañados el edificio del Ministerio de Educación, oficinas del Superior Tribunal de Justicia, la Comisaría de Rawson, la Sección Finanzas de la Policía Provincial, la Fiscalía de Rawson, la Legislatura Provincial, el Juzgado Federal y las oficinas de SEROS.

Las condenas originales contra los dos manifestantes fueron dictadas en diciembre de 2025. Desde entonces, ambos están presos. En el juicio declararon más de 100 testigos.

Otros condenados

Además de Vargas y Díaz, fueron condenados a un año de prisión en suspenso por daño agravado Lucas Alexis Espinoza Andrade, Lourdes Ariana Nicole Molina Leguiza, Nicolás Alejandro Díaz y Gastón Velásquez.

También hubo otros tres involucrados que optaron por aceptar su culpabilidad en juicios abreviados, con acuerdo de la pena con la fiscalía y así evitaron el procesamiento.

Dos de los imputados por los hechos, en tanto, quedaron libres de culpa y cargo durante el proceso, por decisión de la jueza Ponce.

Uno de ellos fue Brian Díaz, que era menor de edad cuando ocurrieron los incidentes. El otro, Lautaro Martínez, fue hallado sin vida en el departamento que habitaba en Rawson horas antes de la audiencia de cesura de pena. El joven se suicidó sin enterarse que quedaría libre.

Vargas, por su parte, fue hallado responsable de los destrozos más graves y si bien la condena final fue de cuatro años de prisión efectiva, la fiscal Florencia Gómez había pedido seis, por hurto agravado e incendio intencional contra edificios públicos.

La fiscal probado que ingresó al Superior Tribunal de Justicia para provocar daños, inició un fuego en la sede de la Procuración y sustrajo una computadora.