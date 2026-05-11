La joven y su madre no se explicaban lo sucedido hasta que vieron el agujero en el cielorraso. Horas después, encontraron el proyectil en el piso.

Cenaba en la cocina y escuchó un estruendo: una bala perdida atravesó el techo y le pasó a centímetros (imagen ilustrativa)

Una joven y su madre vivieron una noche de terror en el barrio Abel Amaya, de la zona sur de Comodoro Rivadavia , por una situación tan inesperada como perturbadora: una bala perdida perforó el techo y entró a su casa .

Fue el d omingo 10 de mayo de 2026, poco antes de las once de la noche, cuando Ivana recibió un mensaje desesperado de su hija desde la vivienda que comparten en un sector de la ciudad petrolera de Chubut que es bastante complicado.

La chica estaba muy asustada porque había escuchado un ruido fuerte y la mujer salió disparada desde lo de una vecina para ir a asistirla.

Búsqueda, incertidumbre y miedo

Corrió dos cuadras hasta llegar a su vivienda. Revisaron toda la casa, Pero no encontraban nada.

Su hija le dio más crédito entonces a una idea que había tenido inicialmente y que podía resultar tranquilizadora. "Me dijo que escuchó pasar un par de autos y que pensó que era el escape", le contó Ivana a ADNSUR este lunes, todavía conmocionada por la situación que tuvo que vivir.

Sin embargo, cuando ya se estaban por dar por vencidas en la búsqueda, algo les llamó la atención: un agujero en el techo.

No entendían qué era. Y alteradas por lo sucedido y ese descubrimiento, prefirieron no quedarse a averiguarlo.

Se fueron a lo de la abuela, a esperar que se les pasaran los nervios ante un imprevisto que no terminaban de explicarse.

La respuesta al enigma, más inquietante aún

Cuando ya de madrugada decidieron volver y pudieron buscar con más calma, encontraron la respuesta, pero estremecedora: en el piso de la cocina había una bala.

"Volvimos más tarde y revisando el piso, cerca de la cocina, encontramos la bala. Ahí nos dimos cuenta de que realmente había entrado un disparo a la casa", contó Ivana.

Comodoro Rivadavia - Barrio Abel Amaya - zona sur El barrio Abel Amaya, en la zona sur de Comodoro Rivadavia.

El episodio ocurrió alrededor de las 22:40 del domingo. El proyectil había atravesado el techo de la vivienda, descendido hasta el interior y golpeado la zapatilla de enchufes de la cocina antes de quedar a un costado del ambiente. La zapatilla quedó dañada. Pero la bala no quedó ahí.

"Impactó de toque en la zapatilla donde están los enchufes y salió hacia un costado. La zapatilla quedó toda golpeada", detalló la mujer.

"Si iba un poquito más allá…"

Con ese rastro en la zapatilla, y el agujero en el techo, Ivana pudo deducir la trayectoria del proyectil que ingresó a su casa. Y sintió espanto.

Es que en el momento exacto en que se escuchó el estruendo, su hija estaba sentada en la mesa de esa misma cocina.

La distancia entre el trayecto del proyectil y su posición fue mínima.

"Estaba a centímetros de donde entró la bala. Si iba un poquito más allá, le daba en la cabeza. No sé cómo no pasó una desgracia", expresó la mujer.

El origen del disparo, un misterio

La familia no realizó una denuncia policial inmediata.

Ivana explicó que la desesperación del momento y el hecho de tener que ir a trabajar al día siguiente les impidieron actuar con claridad. Un hermano inspeccionó el entretecho esa misma noche, pero la oscuridad limitó la revisión.

"No sabíamos cómo actuar. Era tarde, yo tenía que venir a trabajar y la verdad es que fueron los nervios, el susto y no poder pensar con claridad", admitió.

Bala perdida barrio Abel Amaya - Comodoro Rivadavia - zapatilla eléctrica La bala impactó en una zapatilla eléctrica y se desvió. ADNSUR

La mujer intentó acceder a las cámaras de seguridad de vecinos cercanos para determinar de dónde provino el disparo, aunque hasta el momento de contar lo sucedido públicamente no había obtenido resultados.

El origen del proyectil sigue sin estar claro.

Ivana describió además un clima de inseguridad habitual en el sector. "Acá pasan tiros a cualquier hora, pasa de todo. Mi vecina me contaba que la semana pasada también tiraban piedras desde otra cuadra", aseguró.