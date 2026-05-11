Por el crimen hay un detenido que lo había conocido en el Casino de Río Gallegos. Allí circulaban versiones acerca de la supuesta fortuna de la víctima.

Una indemnización multimllonaria podría ser un elemento clave en el caso del jubilado descuartizado.

El caso de Aníbal Cepeda, el jubilado de 71 años que había desaparecido el 20 de abril y cuyo cuerpo fue hallado en Río Gallegos , provincia de Santa Cruz, suma varios elementos que abonan a la intriga.

El primero de ellos tiene que ver con el hallazgo del cadáver descuartizado y oculto en dos lugares -un tanque de agua y un pozo ciego- de un complejo de departamentos que, en teoría, era custodiado por Gendarmería .

La custodia había sido dispuesta por el Gobierno nacional en 2025, después de que el conjunto residencial le fue decomisado a la familia de Daniel Muñoz , ex secretario privado de Néstor Kirchner investigado por enriquecimiento ilícito, en una causa vigente pese a que el imputado murió de cáncer en 2016.

El detenido y el casino

Por otro lado, hay un detenido que, según trascendió, habría sido quien le dio a la Policía la pista que llevó al hallazgo del cadáver. Y también una enorme suma de dinero que Cepeda habría cobrado poco antes de su desaparición.

Sala de tragamonedas del Casino de Río Gallegos.jpg El Casino de Río Gallegos. Allí se conocieron Cepeda y Curtti.

El preso se llama Marcelo Félix Curtti y, de acuerdo con una reconstrucción publicada por el diario local La Opinión Austral, conocía a Cepeda porque los dos pasaban mucho tiempo frente a las máquinas tragamonedas electrónicas del Casino de Río Gallegos.

Otros concurrentes habituales al Casino confirmaron que el jubilado era habitué del lugar y lo definieron como alguien tranquilo, reservado y sin conflictos.

El rumor de los millones

Más allá de esta descripción, en la casa de apuestas circulaba un rumor acerca de Cepeda.

Había comentarios respecto de que el jubilado, que tenía un pasado como trabajador en el sector petrolero, había cobrado poco tiempo atrás una indemnización de más de 200 millones de pesos por una deuda que la empresa mantenía con él.

Incluso, se decía que el propio Cepeda había mencionado el hecho y la suma en conversaciones dentro del Casino.

De la prisión al Ministerio de Economía

Por el lado de Curtti, trascendió que tenía prontuario. Antes de radicarse en Santa Cruz, estuvo detenido en Buenos Aires, durante la década del 90, por causas vinculadas con robos y estafas.

El complejo de departamentos en Río Gallegos donde apareció el cuerpo descuartizado El complejo de departamentos de Daniel Muñoz en Río Gallegos, donde apareció el cuerpo de Cepeda.

Trasladado a la Unidad Penitenciaria Federal N°15 de Río Gallegos, posteriormente se radicó en la capital de Santa Cruz, trabajó como chofer de un juez y también como empleado de maestranza en el Ministerio de Economía provincial.

Curtti fue capturado durante la madrugada del domingo, luego de que el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz emitió una alerta para impedir que el sospechoso abandonara Río Gallegos.

Quién era Daniel Muñoz en Santa Cru

Daniel Muñoz, quien murió de cáncer en 2016, a los 59 años, era investigado por enriquecimiento ilícito durante su carrera junto a Kirchner, primero en la gobernación de Santa Cruz y luego en la Presidencia de la Nación, donde lo acompañó como secretario privado.

Cuando Cristina Fernández de Kirchner sucedió a su esposo como presidenta, Muñoz duró apenas unos meses más en el cargo.

Tras su muerte, las causas en su contra siguieron abiertas, con indagaciones a su pareja y presuntos socios o testaferros en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.

La investigación judicial sostiene que, a través de prestanombres, Muñoz compló múltiples propiedades por más de 90 millones de dólares, en la Argentina, Miami, Nueva York y las islas de Turcos y Caicos en el Caribe.