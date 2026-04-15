Inauguraron un recorrido de 120 kilómetros, entre Puerto Deseado y Fitz Roy. Entre paisajes, recorre lugares clave de la obra de Don Bosco en la región.

Turismo con raíces religiosas en Santa Cruz: la nueva Ruta de los Salesianos.

A sus permanentes atractivos turísticos, la provincia de Santa Cruz l e sumó uno nuevo, con la inauguración de un circuito de 120 kilómetros que combina paisajes naturales, sitios históricos y el pasado religioso de la Patagonia Argentina.

Con una caravana de autos clásicos que partió de la localidad de Fitz Roy fue presentado el recorrido de aproximadamente 120 kilómetros en el norte de la provincia, que cuenta la historia de la presencia de los salesianos en el sur del país.

El trayecto avanza a lo largo de la Ruta Nacional 3 desde Fitz Roy hasta el empalme con la Ruta Nacional 281 , que une la 3 con la ciudad de Puerto Deseado , junto al océano Atlántico.

En el camino bautizado como Ruta de los Salesianos se sucede una serie de “postas”, cada una de ellas relacionada con San Juan Bosco y su obra en la región.

Faro Beauvoir, Puerto Deseado Faro Beauvoir, Puerto Deseado, Santa Cruz.

El punto de partida es el Monumento a Don Bosco, en Fitz Roy. Desde allí, el recorrido luego pasa junto a la imagen de la Virgen María, antes de llegar a la localidad de Jaramillo, unos 20 kilómetros más adelante, ya en la Ruta 281.

Ofrendas a Namuncurá

Uno de los lugares más significativos del trayecto se encuentra justo a mitad de camino, aproximadamente a 60 kilómetros del inicio.

Se trata del Monumento a Ceferino Namuncurá, un lugar donde los fieles se detienen para dejar ofrendas o, simplemente, conectar con la figura del famoso beato patagónico.

Más adelante, ya a unos 20 kilómetros de Puerto Deseado, aparece la pequeña localidad de Tellier, crecida a la vera del ferrocarril patagónico y que conserva su aire de paraje histórico.

Capilla de San Artémides Zatti, en Santa Cruz Capilla de San Artémides Zatti, en Santa Cruz.

En este pueblo de un puñado de habitantes -según el censo nacional de 2022 vivían allí solo 79 personas- está la capilla dedicada a San Artémides Zatti, el enfermero salesiano canonizado en 2022 por el Papa Francisco, una figura muy querida en la región, que vivió y realizó su obra en la Patagonia en la primera mitad del siglo XX.

Faro Beauvoir, un sitio único en Santa Cruz

Llegando a Puerto Deseado, la Gruta de Lourdes anticipa el punto final que es, a la vez, cabecera de la Ruta 281.

El extremo de la Ruta de los Salesianos es la Parroquia Nuestra Señora de la Guardia, vinculada a la Casa Salesiana San José.

La iglesia, una de las más antiguas de la zona, es la única de la Argentina con un faro en la torre de su campanario, el Faro Beauvoir, que homenajea al sacerdote salesiano y patagónico José María Beauvoir.

Beauvoir fue, precisamente, personaje fundamental de las raíces de la orden de Don Bosco en la Patagonia.

Misionero llegado desde Turín, Italia, a fines del siglo XIX, entre esos años y los primeros del siglo XX llevó adelante una tarea que combinaba evangelización y educación,clave para consolidar la presencia de la congregación en el sur del país.

Junto al padre Félix Stevenne fundaron el 12 de marzo de 1926 el Instituto Salesiano San José de Puerto Deseado, una institución que durante décadas formó a jóvenes de distintas localidades patagónicas.