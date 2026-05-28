Un censo realizado en abril de 2026 consolida la alerta respecto a una especie declarada Monumento Natural de Santa Cruz. Qué la hace casi única en su tipo.

Un ave autóctona de la Patagonia está a punto de desaparecer: quedan menos de 400 ejemplares.

Existe un ave playera que no se parece a ninguna otra en el planeta. Habita exclusivamente en la Patagonia austral y tiene una conducta con sus pichones que casi ninguna otra especie de su grupo comparte.

El problema es que está desapareciendo: el 5° Censo Binacional de Invierno realizado en la primera mitad de mayo de 2026 acaba de confirmar que su población sigue sin aumentar: no supera los 400 individuos .

Se llama Chorlito Ceniciento (el nombre científico es Pluvianellus socialis) y su rareza es doble: no tiene parientes cercanos en ningún otro punto del planeta y exhibe conductas que sorprenden a los ornitólogos .

Lo cierto es que es una de las pocas -si no la única- aves playeras conocidas que alimenta a sus pichones regurgitando el alimento, algo habitual en otras aves, pero absolutamente excepcional entre las de este tipo.

Un ave autóctona de la Patagonia está a punto de desaparecer quedan menos de 400 ejemplares

También llama la atención su modo de buscar comida: se mueve a gran velocidad dando vueltas en el mismo lugar, en un patrón de desplazamiento que tampoco tiene equivalente en su grupo.

"Son movimientos muy particulares", sintetizó Germán Montero, integrante de la Asociación Ambiente Sur -que participa en el censo anual-, en diálogo con FM Dimensión, de El Calafate.

Qué reveló el Censo Binacional de Invierno 2026

El operativo binacional para contabilizar aves se extendió durante seis días e involucró a 11 equipos con 43 observadores que recorrieron 78 sitios distribuidos a lo largo de la Patagonia argentina y chilena.

En total se registraron 84 especies, pero el foco estuvo puesto en el Pluvianellus socialis.

Chorlito Ceniciento - en vuelo El Chorlito Ceniciento en vuelo: a partir de los censos anuales que se iniciaron en 2020, quedó catalogado como una especie en peligro.

Los resultados confirmaron lo que los censos anteriores ya venían señalando desde 2020: desde ese años, cuando comenzaron estas meediciones, el recuento de los ejemplares del Chorlitno nunca superó los 400 ejemplares.

Muchas menos de las que pensaban

"Durante años se hablaba de entre 1.500 y 7.000 individuos, pero eran estimaciones. Cuando empezamos los censos junto al Centro de Rehabilitación de Aves Leñadura de Punta Arenas (Chile), vimos que esos números no estaban", explicó Montero.

Desde entonces no hubo nuevas señales que resultaran alentadoras. Y a medida que pasan los años, la persistencia de una situación crítica se torna más preocupante.

El censo fue impulsado por el Proyecto Binacional Pluvianellus, una iniciativa conjunta de la Asociación Ambiente Sur (Argentina) y el CRAL (Chile), con apoyo de la ONG internacional Manomet.

Montero subrayó la dimensión del esfuerzo colectivo que implica: "Requieren un esfuerzo gigantesco de muchísimas personas. Estamos aprendiendo y conociendo más sobre la especie gracias al trabajo coordinado entre organizaciones de Chile y Argentina, técnicos, municipios y voluntarios."

Un sitio clave para su conservación

La especie nidifica sobre las márgenes de humedales alcalinos en Tierra del Fuego, Santa Cruz y la Región de Magallanes en Chile.

Uno de los puntos que se destacan en la pelea para su conservación es el humedal de El Calafate.

Allí, en el censo reciente contabilizaron 11 ejemplares durante , reafirmando la importancia del área para el ciclo reproductivo de la especie.

Organizaciones locales como la Reserva Laguna Nimez y la Fundación Patrimonio Patagonia trabajan hace años en su protección y monitoreo.

Montero destacó el vínculo especial entre el ave y esa localidad santacruceña.

"El Chorlito Ceniciento es especial para El Calafate porque tiene uno de los sitios importantes donde cumple su ciclo reproductivo. Durante muchos veranos venimos monitoreando y protegiendo a la especie en el humedal calafateño junto con organizaciones locales", explicó.

Chorlito Ceniciento - en tierra El Chorlito Ceniciento nidifica sobre las márgenes de humedales alcalinos en Tierra del Fuego, Santa Cruz y la Región de Magallanes, en Chile.

En invierno, migra hacia el norte, llegando en algunos casos hasta las costas de la provincia de Buenos Aires.

Pero en la Patagonia austral es un símbolo local. No por nada, fue declarada Monumento Natural Provincial en Santa Cruz mediante la Ley N° 3373.

Especie en peligro

Los datos aportados por los censos binacionales tuvieron consecuencias directas sobre el estatus internacional de la especie.

Hoy, tanto Argentina como Chile la clasifican como "En Peligro".

En febrero de 2024, ambas cancillerías lograron incorporarla al Apéndice I de la Convención sobre Especies Migratorias (CMS), la categoría reservada para las que están en mayor riesgo.

El desafío, según los especialistas, sigue siendo enorme: proteger un ave única, en una de tantas luchas contra las presiones crecientes sobre sus hábitats naturales en la estepa patagónica austral.