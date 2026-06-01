Una delegación viajó a China para recibir un certificado que consolida al cerro andino entre los destinos de montaña más prestigiosos del mundo.

Una cumbre argentina fue elegida entre las montañas turísticas más destacadas del mundo.

Con sus agujas de granito que perforan el cielo de la Patagonia austral y sus paredes pulidas por siglos de hielo, el cerro Fitz Roy acaba de recibir en China el certificado que lo consagra como "Montaña Turística Famosa del Mundo" , una distinción de la Alianza Internacional de Turismo de Montaña (IMTA) .

La ceremonia de entrega del reconocimiento al también conocido como cerro Chaltén , en referencia a la localidad de Santa Cruz que se encuentra al pie, se realizó en el marco de los Eventos Temáticos del Día Internacional del Turismo de Montaña 2026 , que se desarrollaron entre el 28 y el 31 de mayo en el distrito forestal de Shennongjia , en la provincia china de Hubei .

El encuentro es considerado uno de los foros internacionales más importantes del sector, con exposiciones, rondas de inversión, muestras culturales y el denominado "Diálogo entre Montañas Famosas del Mundo 2026" , donde participaron representantes de destinos de montaña de distintos continentes.

De este modo, una montaña ilustre entre los montañistas y que año a año recibe a escaladores de todas partes del mundo recibe un impulso más para sostener su prestigio internacional, que además en este caso abre nuevas oportunidades, al ubicarlo como destino turístico en el mercado asiático.

El famoso Fitz Roy: desafío extremo y paisaje único

Ubicado dentro de los parques nacionales Los Glaciares (Argentina) y Bernardo O'Higgins (Chile), el Fitz Roy se alza a 3.405 metros sobre el nivel del mar.

A pesar de que su altura no lo coloca entre los gigantes andinos, tiene una reputación ganada a puro granito: sus paredes casi verticales, resbaladizas y azotadas por vientos de enorme fuerza lo convirtieron en una de las cumbres de mayor dificultad técnica del planeta.

En ciertos momentos del día, la luz solar tiñe la cumbre de tonos rojizos y anaranjados que la volvieron una de las montañas más fotografiadas del mundo.

Acceso a El Chaltén El acceso a El Chalten, con las tres agujas del Fitz Roy como distintivo del paisaje.

El punto de partida para acceder al cerro es El Chaltén, la capital nacional del trekking, a unos 220 kilómetros de El Calafate por la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 23.

Desde allí parten los senderos a Laguna de los Tres, Laguna Torre y los glaciares del entorno, sin necesidad de transporte adicional.

Un trámite que se inició en 2025

La entrega del certificado es la culminación de un proceso iniciado en 2025 por la provincia de Santa Cruz con apoyo del gobierno nacional.

En noviembre de 2025, la IMTA había incorporado al monte Fitz Roy a su listado de montañas destacadas, durante la Conferencia Internacional sobre Turismo de Montaña y Deportes al Aire Libre, realizada en Guiyang, provincia china de Guizhou.

Allí, el cerro fue reconocido en la categoría Natural junto a otras montañas de China, Arabia Saudita y Rusia, en un grupo de apenas ocho destinos distinguidos en esa edición.

La candidatura había sido impulsada por la Municipalidad de El Chaltén a través de su Secretaría de Turismo, con el respaldo de la Cancillería argentina y la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

La ceremonia de la semana pasada en Shennongjia representó la entrega formal y pública de ese reconocimiento.

La delegación de Santa Cruz en el corazón de China

La delegación de Santa Cruz estuvo encabezada por el secretario de Estado de Turismo, Diego Gamboa, acompañado por Julieta Martín, presidenta de la filial Santa Cruz de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) y propietaria de un hotel en la localidad austral.

La participación fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Secretaría de Turismo de la Nación, la Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz y el Comité de Montaña.

El cerro Fitz Roy reconocido como uno de los mejores destinos de montaña del mundo Los representantes de Santa Cruz que viajaron a China a fines de mayo de 2026 para recibir el prestigioso certificado que ubica al cerro Fitz Roy entre los destinos de montaña más famosos del mundo.

Además de la ceremonia de entrega, Gamboa y Martín participaron de reuniones técnicas y paneles sobre gestión de destinos de montaña con alta afluencia turística.

Uno de los ejes centrales fue la necesidad de compatibilizar la conservación de los ecosistemas con el desarrollo turístico sostenible, priorizando a las comunidades locales como protagonistas del crecimiento y apostando a generar mayor valor antes que un aumento puro de visitantes.

Una novedad clave para recibir turismo asiático

La presencia santacruceña en Shennongjia también coincidió con un contexto favorable: la reciente puesta en marcha del vuelo directo entre Shanghái y Buenos Aires.

Desde el sector turístico provincial consideran que esa nueva conectividad puede abrir oportunidades para atraer visitantes del mercado asiático y desarrollar acciones de cooperación internacional vinculadas al turismo de naturaleza.