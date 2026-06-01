Es la 4, de mucho tránsito porque conecta Puerto Madryn con los parques eólicos. Vialidad Provincial debió enviar maquinaria pesada a la zona.

Caos en una ruta de Chubut: camiones y micros encajados por la lluvia en una zona en obras.

Las condiciones del clima generaron una situación caótica este lunes en la Ruta Provincial Nº 4 de Chubut , con camiones y colectivos encajados en el barro, en una zona que se encuentra en medio de obras de reparación.

La situación se inició en las primeras horas de la mañana, con vehículos que transportaban operarios y carga hacia los parques eólicos que se sitúan al oeste de la ciudad chubutense de Puerto Madryn.

Gran parte de Chubut , incluyendo esta región, estuvo bajo alerta amarilla por fuertes lluvias durante el domingo, y esto afectó varios tramos de la Ruta 4, que conecta la Ruta Nacional Nº 3 -a la altura de Puerto Madryn - con la localidad de Telsen en un recorrido de aproximadamente 170 kilómetros.

Esto provocó que muchos camiones y micros quedaran inmovilizados por el barro y obstaculizaran, a la vez, el paso de otros automóviles que circulaban por este lugar.

Camiones atascados en la Ruta 4 de Chubut Camión atascado en la Ruta 4 de Chubut.

En algunos casos, los vehículos se hundieron hasta el eje, imposibilitando cualquier maniobra de emergencia para resolver la situación y desatascarlos sin la asistencia de maquinaria pesada.

Equipos de la Administración de Vialidad Provincial de Chubut se hicieron presentes en la zona para ir sacando del barro los camiones y colectivos encajados y así, liberar la ruta y restablecer la circulación en el menor tiempo posible.

Las obras en marcha la Ruta 4

Los trabajos de mejora de la calzada de la Ruta 4, que se encuentran en pleno desarrollo, pudieron haber sido determinantes en la complicación que se generó, puntualmente una tarea de colocación de ripio que está en proceso.

"Vialidad está haciendo unos trabajos en el ingreso, en el primer tramo hasta el GIRSU (el predio de disposición y reciclaje de residuos cercano a Puerto Madryn) y las máquinas sí trabajaron este fin de semana”, le indicó un trabajador del área vialal medio local Adnsur.

Colectivo atascado en la Ruta 4 de Chubut Colectivo atascado en la Ruta 4 de Chubut.

“De hecho, trabajaron dos máquinas en el tramo posterior a la planta de desecho de pescado y en la zona donde hay residuos”, agregó.

“Capaz que ahora, con la humedad se complicó la parte en la que están haciendo una obra de enripiado", detalló.

El mismo empleado de Vialidad indicó que los lugares donde se produjeron los principales atascamientos coinciden con sectores donde se ejecutan estas obras de enripiado, por lo que la combinación entre los movimientos recientes de suelo y la humedad causada por las lluvias podría haber generado el problema.

Reclamos que vienen de hace tiempo

Según indicaron las autoridades, las condiciones del clima serán determinantes para completar los trabajos de asistencia a los vehículos en dificultades y para normalizar la circulación, en un recorrido clave por tratarse de una conexión que utiliza todo el personal de los parques eólicos.

Al margen de lo ocurrido con las precipitaciones de este fin de semana, las complicaciones por el estado de la Ruta 4 no son un tema nuevo.

De hecho, los trabajos de mejorado fueron encarados después de que, a principios de año, trascendieron reclamos de vecinos de la zona de Telsen por los problemas para circular, incluyendo caminos en los que “prácticamente no hay calzada” y el intendente de la localidad, Pablo Castro, reconoció el deterioro del trayecto.