Ubicado en medio de los bosques de la Patagonia, fue premiado por la plataforma de turismo Airbnb por sus características únicas.

El Huevo del Dragón: cuánto cuesta dormir en uno de los alojamientos más raros de la Argentina.

¿Dormir en un huevo de dragón ? Algo así. La experiencia es posible y está disponible en la Patagonia argentina. Puntualmente, en la localidad de Trevelin , en la provincia de Chubut .

El Huevo de Dragon es un alojamiento para parejas y, a la vez, un edificio escultórico, diseñado por el arquitecto Martín de Estrada e inspirado en la tradición de Gales -presente en la colectividad del país británico en Trevelin - cuyo emblema nacional es el dragón.

En 2023, el proyecto fue ganador del concurso internacional OMG , organizado por Airbnb , una de las plataformas de alojamientos turísticos más importantes del mundo, para premiar un alojamiento que tuviera características únicas.

Por cierto, la creación de Estrada las tiene, ofreciendo la posibilidad de pasar la noche dentro de una obra de arte inmersa en los bosques patagónicos.

El Huevo de Dragón, alojamiento en Trevelin, Chubut El Huevo de Dragón, alojamiento en Trevelin, Chubut.

Desde el área de Turismo de la municipalidad de Trevelin destacan que “dormir en el Huevo de Dragón es una experiencia especial, porque es la posibilidad de vivir una obra de arte desde adentro, desde su arquitectura”.

“Es un huevo en su forma pero también en su simbología, un lugar de protección para descansar, para reflexionar y también para renacer”, detallan.

Así es el Huevo de Dragón

En lo que respecta a las comodidades, el alojamiento cuenta con una cama king size matrimonial y un espacio de living, comedor, cocina y baño completamente equipados para dos personas.

El diseño exterior llama la atención por su revestimiento metálico y forma prácticamente esférica.

Del lado de adentro, las paredes curvas, los materiales naturales y la ausencia de líneas rectas generan una sensación envolvente que invita al descanso y la desconexión.

La habitación tiene aproximadamente 22 metros cuadrados, está diseñado para dos personas e integra en un mismo ambiente una cama, cocina, mesa y baño.

Trevelin Chubut El Huevo de Dragón por dentro Trevelin Chubut El Huevo de Dragón por dentro.

Entre sus atractivos se destaca una tina japonesa para relajarse, además de un entorno exterior pensado para disfrutar del paisaje patagónico.

El Huevo está instalado dentro de un predio de 6.000 metros cuadrados que, en sus espacios al aire libre, incluye también parrilla y áreas de descanso, con vistas abiertas a la naturaleza circundante.

“Es una experiencia, como se dice hoy en turismo”, definió el arquitecto que lo ideó. Lo concreto es que la combinación entre diseño, funcionalidad y entorno convierten al Huevo de Dragón en una opción singular para escapadas románticas o para disfrutar de una manera muy particular dl contacto con el entorno natural.

Tarifas y promociones

El acceso al alojamiento se encuentra sobre el Callejón Palma, junto a la Ruta Provincial 71 de Chubut, a pocos minutos del casco urbano de Trevelin.

A partir de la condecoración otorgada por Airbnb, la popularidad del Huevo de Dragón creció de manera exponencial y, a la par, el flujo de visitantes, en su mayoría turistas extranjeros pero también argentinos.

Para facilitarles la experiencia a los locales, el alojamiento lanzó este mes de junio tarifas promocionales para residentes.

Con el objetivo de fomentar el turismo regional, el alojamiento lanzó esta promoción especial para residentes durante junio, con un valor de $90.000 por una noche y $120.000 por dos noches.

En Airbnb, el precio normal para un fin de semana en vacaciones de invierno es de 133 dólares por una noche y 239 dólares por dos.