Son dos los jefes sindicales presos por estafas con viviendas sociales.

Tras la sentencia, ATE Tierra del Fuego sacó un comunicado de respaldo a su secretario general, Carlos Córdoba, y no mencionó al otro condenado.

El secretario general de la seccional Tierra del Fuego de la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ), Carlos Córdoba, y el ex presidente de la Comisión de Viviendas del sindicato, Miguel Arana, quedaron detenidos en la Alcaidía de Ushuaia , tras la condena a 5 años de prisión por una estafa con viviendas sociales en la provincia.

Córdoba quedó alojado en el pabellón 2 de la Alcaidía central del Servicio Penitenciario de Tierra del Fuego , mientras que Arana fue ubicado en el pabellón 3.

Los dos jefes sindicales fueguinos fueron considerados coautores penalmente responsables de 22 hechos de estafa cometidos entre diciembre de 2013 y fines de 2017, con una sentencia de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito judicial Sur ordenó la detención de ambos bajo la modalidad de prisión preventiva, mientras se espera la lectura de los fundamentos de la sentencia, que tiene fecha para el próximo martes 16 de junio a las 19.

Juicio a Carlos Córdoba y Miguel Arana Carlos Córdoba (primero desde la derecha) y Miguel Arana (campera azul), durante el juicio.

Los jueces hallaron a Córdoba y Arana culpables de una serie de maniobras fraudulentas relacionadas con la adjudicación y comercialización irregular de viviendas sociales.

Un imputado absuelto

Los inmuebles implicados en el delito formaron parte de un programa de 128 casas ubicado en el sector Barrancas del Río Pipo, un barrio suburbano de Ushuaia con varios proyectos habitacionales impulsados por sindicatos y asociaciones mutuales.

En el juicio se consideró probado que los acusados obtuvieron beneficios económicos mediante operaciones vinculadas al acceso a esas viviendas, afectando a al menos 22 familias.

En cambio, resultó absuelto el tercer imputado en la causa, Eric Moscoso Panozo, el contratista a cargo de las obras, que había sido acusado del delito de lavado de activos.

La condena dispuesta por el Tribunal fue mayor que la que había solicitado el fiscal Daniel Curtale, quien pidió 4 años de prisión para Córdoba y Arana y la absolución de Moscoso Panozo por el beneficio de la duda.

"Me declaro inocente"

Antes de la sentencia, Córdoba negó los hechos por los cuales se lo imputó y sostuvo su inocencia.

En tanto, con posterioridad a la resolución del juicio, ATE Tierra del Fuego se expresó con un largo comunicado en el cual también rechaza las acusaciones que terminaron condenando a su secretario general.

Córdoba aclaró que el proyecto total en realidad abarcaba “600 viviendas, no 128” y que las casas sindicalizadas “eran alrededor de 264”.

"No se le ha mentido a la gente diciéndole que vamos a recibir plata por esto, vamos a hacer plata por lo otro... Yo he dejado bien demostrado que no tengo vivienda, que sí me interesaría tener alguna vivienda pero no me alcanza el sueldo para poder obtener eso hoy”, afirmó el sindicalista.

“Yo no alquilo porque vivo en la casa de mi mujer. Me declaro inocente", cerró Córdoba antes de escuchar el fallo.

Comunicado de ATE

El mensaje de ATE Tierra del Fuego-que no hace ninguna referencia a Arana- destacó la larga trayectoria “de compromiso sindical” de Córdoba, que, consideró, “no puede ser desconocida ni reducida a una sentencia que aún no se encuentra firme y que será revisada por las instancias judiciales correspondientes”.

Además definió como “injusta” la sentencia y recordó que fue el propio dirigente gremial “quien impulsó oportunamente denuncias y presentaciones vinculadas a los hechos investigados, colaborando activamente para que se esclarecieran las distintas situaciones que se fueron planteando en el marco del programa habitacional”.