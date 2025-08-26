Tiene 23 años, vive en Ushuaia y dice que no soporta más que las mujeres mayores de 40 lo acosen por lindo

"Salgo a trabajar con capucha", aseguró el joven de Tierra del Fuego . Contó que le ofrecieron hasta 300.000 pesos a cambio de sexo.

Franco Alfonzo es un joven de 23 años, de la ciudad de Ushuaia , en la provincia de Tierra del Fuego, que dice tener un problema que ya se le ha vuelto angustiante y casi insoportable: ser demasiado lindo.

Desde hace más de dos años -asegura- sufre un acoso constante por parte de mujeres, principalmente mayores de 40 años, que quieren tener algo con él. Y afirma que llegó a recibir una oferta de 300.000 pesos a cambio de tener relaciones sexuales.

Alfonzo, que nació en Misiones, pero está radicado en la provincia patagónica, decidió hacer público su caso y contó en una entrevista radial que la situación provocó un impacto profundo en su vida cotidiana. Tuvo que modificar completamente sus rutinas y hábitos para tratar de preservar su privacidad y tranquilidad.

En su detallada descripción del acoso que, según asegura, se ha vuelto continuo e incesante, contó que incluso cuando sale por la mañana para dirigirse a su lugar de trabajo, debe hacerlo con capucha para evitar ser abordado.

En las calles de Ushuaia y en las redes

“Cuando salgo a trabajar a la mañana tengo que hacerlo con capucha porque las mujeres me gritan y me dicen cosas como ‘lindo’, o me preguntan si estoy soltero”, indicó en una entrevista que le hicieron en el programa Ensobrados, por Radio Splendid.

El poder de seducción que dice tener no se limita a las calles de Ushuaia, sino que se traslada también a las redes sociales, donde los mensajes y comentarios de mujeres desconocidas parecen no tener tregua.

“Me contestan los estados, me contestan en Instagram, subo cualquier foto mía y ya me preguntan dónde estoy”, manifestó con tono de resignación.

“Me han ofrecido hasta $300.000 para tener relaciones”, reveló en la entrevista. Dijo que le pareció fuera de lugar. “Para mí un coito tiene que tener un sentimiento de por medio”, afirmó.

Los abordajes constantes de las mujeres ushuaienses hacia su persona incluyen “bocinazos en la calle”, piropos y comentarios.

En pareja con una mujer de 47

Franco remarcó que nunca llegó a denunciar a nadie “porque no fue necesario”, pero que el impacto en su día a día sí fue considerable, obligándolo a cambiar de ritmo y a buscar espacios más tranquilos y apartados dentro de la capital fueguina.

Más allá del acoso en redes que también parece sofocarlo, esto no debería ser un problema de grandes dimensiones para Alfonzo: su cuenta de Instagram tiene poco más de 700 seguidores.

Antes, expresó, salía a divertirse sin mayores precauciones, pero ahora busca refugio en lugares menos concurridos. “Quiero tener un poquito más de privacidad y salir normal”, se lamentó.

El joven veinteañero dijo que actualmente está en pareja con una mujer de 47 años de edad. Ante ciertas dudas planteadas por sus entrevistadores acerca de la veracidad de lo que estaba contando, Alfonzo fue terminante: “Lo del acoso es un 60% verdad”, dijo.

“El resto es un poco de humor para generar risas”, indicó, pero insistió en que de todos modos las situaciones con las que dice convivir le generan cierta incomodidad. “Me da un poco de vergüenza que me tiren onda”, confesó.