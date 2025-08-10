Preocupación en Ushuaia: ¿podría quedarse sin cruceros en verano?

Trabajadores portuarios de Tierra del Fuego afirman que peligran las próximas temporadas, luego de que reasignaron fondos que iban a utilizarse para obras clave en los muelles de la ciudad.

Ushuaia enfrenta una crisis que podría comprometer su rol consolidado como "puerta de entrada a la Antártida" para los cruceros turísticos, una de las principales fuentes de ingresos para la capital de Tierra del Fuego en cada verano.

Los recursos destinados a obras fundamentales para que el puerto fueguino pueda seguir recibiendo esos gigantes turísticos fueron redirigidos por la provincia para cubrir otros gastos, lo cual generó un alerta desde los gremios portuarios: sostienen que se pone en riesgo la infraestructura necesaria para mantener la competitividad en el mercado internacional de cruceros.

Según el sindicato, esta decisión pone en peligro la continuidad de las recaladas de cruceros turísticos rumbo a sus aventuras por el "fin del mundo", que implican la llegada de miles de pasajeros cada año.

Los trabajadores portuarios manifestaron su alarma ante la situación y advirtieron sobre las consecuencias inmediatas. "Si no se hacen obras y se pierden los fondos de dos años, las empresas van a optar por puertos más competitivos", expresaron durante las protestas realizadas recientemente frente al puerto de Ushuaia, según consignó el portal Dinamicarg, especializado en transporte y logística.

Obras postergadas en el puerto de Ushuaia

Entre los proyectos suspendidos figura la construcción de nuevos muelles para catamaranes y cruceros, diseñados para mejorar la operatoria local al separar ese tipo de embarcaciones del transporte cargas. También se había planificado, justamente, una plazoleta de contenedores en Río Grande, para descongestionar Ushuaia.

Sin embargo, ante la emergencia la legislatura de Tierra del Fuego aprobó una ley que autoriza el uso de las ganancias de la DPP correspondientes a 2024 y 2025 para saldar la deuda con prestadores médicos de la obra social estatal.

La medida generó fuertes polémicas en el mámbito político local y una reacción sindical, al punto de que se acordó una revisión de la medida para fin de año, cuando se inicia la época en la que el clima permite hacer obras.

Cruceros en Ushuaia

Justamente, ese factor que acorta los tiempos y tensa aún más la discusión. En ese contexto, los portuarios alertaron sobre las consecuencias a mediano plazo de no realizar mejoras: "Sin obras en 2025 ni 2026, en 2027 tampoco habrá fondos como para iniciarlas. Tres años sin avances significa perder competitividad y trabajo", insistieron.

La DPP también otorgó un préstamo de 4.000 millones de pesos al gobierno provincial para diversas tareas, que será reintegrado en 18 cuotas. Esta operación reduce aún más la capacidad de inversión del organismo portuario.

Los dirigentes gremiales, que aseguraron no haber recibido avisos oficiales de la DPP sobre la reasignación de fondos, cuestionaron la sostenibilidad de estas medidas: "Si hoy quitan los recursos para obras y los destinan a este fin, ¿qué garantiza que no pase lo mismo en los próximos años?".

Además, señalaron que los fondos de la DPP resultan insuficientes para cubrir completamente la deuda de la obra social provincial, por lo cual temen que esta política se sostenga a futuro.

La puerta de entrada a la Antártida

El puerto de Ushuaia forma parte de un circuito turístico internacional que conecta las Islas Malvinas, la Antártida y la Patagonia chilena. Los cruceros que llegan a la capital fueguina son de menor porte que los que operan en Buenos Aires, pero representan un segmento turístico de alto valor.

La llegada de estas embarcaciones genera un desafío logístico significativo para la ciudad, que debe adaptar horarios y servicios para atender a cientos de pasajeros diarios.

Cruceros a la Antártida

Más allá de las mejoras -o no- en la terminal, las compañías navieras ya vienen identificando algunas dificultades operativas en el puerto.

Con más de 500 recaladas por temporada, no existe un reglamento que establezca prioridades para el atraque, generando demoras de hasta dos días para obtener autorización portuaria.

Esta incertidumbre obliga a las empresas a contratar servicios (como provisiones) sin garantías de utilización efectiva, ya que los cronogramas de viaje y permanencia en la ciudad se modifican constantemente por la falta de coordinación.

Por otra parte, la provincia había anunciado la construcción de una terminal específica para cruceros y catamaranes, separada de las operaciones portuarias convencionales. Sin embargo, estos proyectos hasta el momento no avanzaron. Y con la reducción de recursos de la DPP, crece la incertidumbre.