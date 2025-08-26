Un auto ardió en llamas y quedó destruido en Ruta 7, frente al shopping

Un vehículo Ford Ka se prendió fuego en plena vía pública y fue rápidamente controlado por personal de Bomberos. No hubo heridos.

Un importante despliegue de seguridad se realizó este martes por la tarde en la intersección de calle Dr. Ramón y Ruta 7 , en la ciudad de Neuquén , tras el incendio de un vehículo que quedó detenido en plena calzada .

El hecho ocurrió minutos antes de las 19, cuando la División Bomberos del cuartel Gregorio Álvarez recibió el aviso de un auto en llamas en la transitada intersección. Una dotación acudió al lugar y constató que se trataba de un Ford Ka que presentaba un incendio activo tanto en el habitáculo del conductor como en el sector del motor.

Ante esta situación, los bomberos trabajaron con el sistema de agua del autobomba para extinguir rápidamente las llamas, logrando sofocar el fuego antes de que el vehículo quedara completamente destruido.

Auto incendiado en la Ruta 7

En el lugar se encontraba la propietaria del automóvil, una mujer de 37 años, quien afortunadamente no sufrió lesiones. Tras el procedimiento, se entrevistó con el personal policial y se quedó a resguardo mientras se aguardaba la llegada de la División Judiciales de Bomberos, encargada de las pericias correspondientes para establecer las causas del siniestro.

El operativo contó además con la intervención de efectivos de la Comisaría Primera, bajo la supervisión del cabo primero Sisto, quienes permanecieron en la zona hasta que se completaron las diligencias de rigor.

Sin heridos y regreso al cuartel

De acuerdo a la información brindada por el subcomisario Martín Corzo, no se registraron personas lesionadas durante el hecho. A las 19:48, la dotación de Bomberos se retiró del lugar, luego de haber concluido las tares de sofocación de las llamas.

Auto incendiado en la Ruta 7

La rápida intervención permitió contener el incendio y evitar mayores riesgos en una de las arterias de tránsito más concurridas de la capital neuquina.

Corte de tránsito y evacuación por rotura de un caño de gas

Una situación de emergencia se registró este martes en la ciudad de Neuquén, cuando un grupo de obreros rompió accidentalmente un caño de gas en calle Gatica al 2800. El hecho motivó la intervención inmediata de la Policía y de Bomberos, que montaron un operativo de seguridad para proteger a los vecinos del barrio Altos del Limay.

El tránsito en la zona permaneció interrumpido mientras los efectivos advertían a los residentes sobre el incidente y pedían la evacuación del sector. Por prevención, se solicitó a la gente retirarse y evitar circular por el área afectada, mientras se aguardaba la llegada de personal especializado.

caño de gas barrio altos del Limay roto Omar Novoa

Raúl Cabeza, subcomisario y segundo jefe del Cuartel Central, precisó a LMNeuquén que la alerta se recibió cerca de las 14 horas. “Se despachó una dotación de bomberos al lugar y al llegar constataron la rotura de un caño de 90 milímetros de gas, enterrado aproximadamente a un metro de profundidad”, explicó.

Según indicó, la rotura se produjo con el brazo de una retroexcavadora perteneciente a la empresa Arco, que realizaba movimientos de suelo para el asfalto de la calle. “Al producirse el daño se convocó de inmediato a personal de Camuzzi, que cerca de las 18:10 logró controlar la fuga”, detalló Cabeza.