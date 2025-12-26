Navidad violenta: una bala perdida reventó el cristal de un auto en Centenario

El hecho se registró durante la madrugada del jueves 25, cuando seguían los festejos en las viviendas familiares. Fue en el barrio Vista Hermosa.

La Navidad no frenó la violencia en Centenario, donde entre los hechos de violencia e inseguridad que se registraron, una familia vio el paso de una bala perdida a metros de su festejo. El proyectil les reventó el cristal de un auto.

Según consignó Centenario Digital, el hecho se registró durante la madrugada del jueves 25 , cuando seguían los festejos en las viviendas familiares. En esas circunstancias y al parecer enmascarado por los sonidos de algunos fuegos artificiales , también se desarrollaba un tiroteo en las inmediaciones.

Una familia del barrio Vista Hermosa festejaba como cualquier otra en el patio delantero de su vivienda y, de un momento a otro, quedaron en shock al escuchar una detonación y ver cómo estallaba el cristal de su auto, estacionado apenas a un metro de donde se encontraba el grupo.

Una bala perdida reventó el cristal de un auto en Centenario

Las cámaras de seguridad de la vivienda registraron el momento del impacto y el estallido y, al revisar, las personas que se encontraban allí hallaron la vaina servida en el suelo.

Afortunadamente, nadie resultó herido, pero los recientes hechos armados registrados en Centenario preocupan a los vecinos.

Incendio de un auto en Centenario, lesiones y amenazas

También en la mañana del jueves 25, durante la Navidad, un hecho de inseguridad rompió con el festejo de la jornada navideña y generó la intervención de bomberos, policía y personal de salud. La dotación de Bomberos Voluntarios de Centenario apagó un incendio que consumía un auto y registró el momento donde vecinos amenazaban: "La próxima te quemamos la casa".

El episodio ocurrió poco después del amanecer, alrededor de las 6 de la mañana, en la Manzana 1070 del barrio 1000 manzanas, en cercanías de la calle Arsenio Burd. Vecinos alertaron a las autoridades por un incendio que afectaba al auto estacionado frente a una vivienda. Al arribar al lugar, personal de Bomberos Voluntarios constató que un Peugeot 504 se encontraba completamente envuelto en llamas.

Las tareas de extinción permitieron controlar el fuego y evitar que se propagara hacia viviendas linderas y el tendido eléctrico de la zona. Sin embargo, el rodado terminó con destrucción total.

incendio centenario ajuste de cuentas

Según informó el jefe de Bomberos de Centenario, Patricio Álvarez, durante el operativo también se asistió al propietario del vehículo: "presentaba una herida cortante en el cuero cabelludo con un sangrado importante, por lo que se dio intervención al sistema de salud".

Álvarez señaló que, de acuerdo a los primeros indicios y a lo manifestado en el lugar, el incendio estaría vinculado a conflictos previos entre vecinos. Incluso relató que, mientras trabajaban los equipos de emergencia, se registraron situaciones de tensión y amenazas hacia el damnificado, advirtiéndole de un próximo ataque "por eso decía algún tipo de ajuste de cuentas pero ante eso no tuvo intervención personal de bomberos, pero sí estuvimos presentes en el lugar con estas situaciones que lamentablemente son lo que nos dejaron la llegada de la Navidad".

En tanto, la Policía arribó al lugar solicitado cerca de las 7:20 y confirmó que el incendio fue sofocado por bomberos y que el auto Peugeot 504 gris sufrió daños totales.

El propietario, un hombre de 32 años, indicó que mantiene conflictos de larga data con personas del sector y atribuyó a esos problemas el ataque contra su auto. Fue invitado por efectivos a formalizar la denuncia correspondiente, aunque hasta el momento no se presentó en sede policial.