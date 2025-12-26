Incendio intencional de un auto en Centenario, lesiones y amenazas: "La próxima te quemamos la casa"

El hecho ocurrió en el barrio de las 1000 manzanas al amanecer de Navidad. La víctima no realizó la denuncia.

En la mañana del jueves 25, durante la Navidad , un hecho de inseguridad rompió con el festejo de la jornada navideña y generó la intervención de bomberos, policía y personal de salud. La dotación de Bomberos Voluntarios de Centenario apagó un incendio que consumía un auto y registró el momento donde vecinos amenazaban: "la próxima te quemamos la casa" .

El episodio ocurrió poco después del amanecer, alrededor de las 6 de la mañana, en la Manzana 1070 del barrio 1000 manzanas, en cercanías de la calle Arsenio Burd. Vecinos alertaron a las autoridades por un incendio que afectaba al auto estacionado frente a una vivienda. Al arribar al lugar, personal de Bomberos Voluntarios constató que un Peugeot 504 se encontraba completamente envuelto en llamas .

Las tareas de extinción permitieron controlar el fuego y evitar que se propagara hacia viviendas linderas y el tendido eléctrico de la zona. Sin embargo, el rodado terminó con destrucción total.

incendio centenario ajuste de cuentas

Según informó el jefe de Bomberos de Centenario, Patricio Álvarez, durante el operativo también se asistió al propietario del vehículo: "presentaba una herida cortante en el cuero cabelludo con un sangrado importante, por lo que se dio intervención al sistema de salud".

Álvarez señaló que, de acuerdo a los primeros indicios y a lo manifestado en el lugar, el incendio estaría vinculado a conflictos previos entre vecinos. Incluso relató que, mientras trabajaban los equipos de emergencia, se registraron situaciones de tensión y amenazas hacia el damnificado, advirtiéndole de un próximo ataque "por eso decía algún tipo de ajuste de cuentas pero ante eso no tuvo intervención personal de bomberos, pero sí estuvimos presentes en el lugar con estas situaciones que lamentablemente son lo que nos dejaron la llegada de la Navidad".

No hubo denuncias

En tanto, la Policía arribó al lugar solicitado cerca de las 7:20 y confirmó que el incendio fue sofocado por bomberos y que el auto Peugeot 504 gris sufrió daños totales.

El propietario, un hombre de 32 años, indicó que mantiene conflictos de larga data con personas del sector y atribuyó a esos problemas el ataque contra su auto. Fue invitado por efectivos a formalizar la denuncia correspondiente, aunque hasta el momento no se presentó en sede policial.

Desde Bomberos destacaron que, más allá de este hecho violento, la jornada de Navidad no registró intervenciones relevantes por siniestros viales en la ciudad. No obstante, anticiparon que se mantendrá un operativo preventivo de cara al fin de semana y al movimiento de personas hacia zonas recreativas, en el marco de la temporada de verano.

incendio pastizales fuegos artificiales navidad

Si bien realizó un balance positivo por la baja cantidad de intervenciones comparado con años anteriores, Álvarez expuso que apenas comenzada la Navidad recibieron un llamado por un incendio de pastizales con riesgo de vivienda. "Finalmente, lo desactivamos, no hubo mayores inconvenientes".

El jefe de Bomberos relacionó el incendio con el abuso de pirotecnia prohibida y la cantidad de fuegos artificiales que se utilizaron durante el recibimiento de la Navidad, que consideró "fue muchísimo aquí en Centenario". Luego también tuvieron que atender una emergencia similar durante la madrugada del 25 a las 4:30 de la mañana en el sector de calle seis y ruta vieja.