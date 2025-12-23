Impactante incendio en un loteo de Plottier: se quemaron 200 caños de PVC

El siniestro generó una intensa columna de humo. En el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos.

La tarde noche del lunes en Plottier se vio interrumpida por una impactante escena cuando alrededor de 200 caños de PVC ardieron en llamas dentro del predio . La imagen, además de sorprendente, fue preocupante por la alta combustibilidad de los tubos y la contaminación que esto generó.

En el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos que, tras una ardua labor, lograron contener el incendio y evitar riesgos mayores.

Desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Plottier informaron que el incendio se registró pasadas las 20 horas del lunes, en la ruta nacional 22, a la altura del kilómetro 1231 aproximadamente. Hasta el lugar se dirigieron dos dotaciones para luchar contra las llamas.

El incendio afectó 200 caños de PVC de 4 y 3 pulgadas, pertenecientes a una empresa que lleva adelante la construcción de un loteo en el sector.

“Al llegar al lugar, la primera dotación constató que se estaba desarrollando el fuego en pastizales y los caños de instalación de agua de 4 y 3 pulgadas” declaró el jefe de bomberos, Carlos Mansilla, y agregó que “debido a la cantidad de humo y la magnitud se solicitó una segunda dotación”.

Tras una intensa tarea, el grupo de seis efectivos, logró contener las llamas y evitar que el incendio se propagará por el sector. La escena llamó la atención por la gran columna de humo negro y el peligro de los tubos que son de una alta combustibilidad.

"En el lugar se hicieron presentes el sereno y el capataz de la obra" agregó Mansilla.

Los daños registrados en los caños fueron totales. Por el momento se desconocen las causas del incendio. Según las primeras informaciones, en el sector donde comenzó el foco no habría instalaciones eléctricas ni red de gas.

El operativo contó además con la participación del personal policial de la Comisaria 46. Hasta el momento, no se realizó ninguna denuncia formal.

Ardieron dos casillas en el barrio 7 de mayo

Un incendio de gran magnitud se registró durante la madrugada del jueves 20 de noviembre en el barrio 7 de Mayo, en el oeste de la ciudad de Neuquén, donde el fuego consumió por completo dos casillas de madera de construcción precaria. El siniestro ocurrió cerca de las 2 de la mañana, mientras una familia dormía en el interior de las viviendas.

Según informó el comisario José Rivas, jefe del cuartel N.º 6 de Bomberos de la Policía, fue necesario el trabajo de dos dotaciones y dos autobombas durante unos 40 minutos para controlar el fuego y evitar que se propagara a otras casillas linderas. Cinco personas, una mujer de 35 años, un joven de 29 y tres menores, lograron escapar a tiempo y fueron asistidas por inhalación de humo, sin presentar lesiones de gravedad. Posteriormente, fueron trasladadas de manera preventiva al Hospital Horacio Heller.

Las causas del incendio están siendo investigadas por la División Siniestros de la Policía.