El accidente fue sobre la ruta 26. Un hombre que estuvo inconsciente y una mujer con traumatismo de cráneo fueron trasladados a una clínica.

Impactante triple choque entre un auto y dos Hilux con trabajadores petroleros cerca de Cerro Dragón.

Un impactante accidente de tránsito se registró este miércoles 12 de agosto de 2026 a la mañana sobre la ruta nacional 26 , a la altura del kilómetro 68, en cercanías del yacimiento petrolero Cerro Dragón , en Chubut.

El siniestro involucró a tres vehículos y dejó dos heridos , que debieron ser trasladados a una clínica céntrica de Comodoro Rivadavia .

Según informó la policía, el siniestro ocurrió alrededor de las 8:35, cuando la guardia de una dependencia de la fuerza provincial recibió el aviso sobre una colisión vehicular con personas lesionadas .

Ante esta situación, una comisión se dirigió rápidamente hasta el lugar para verificar lo ocurrido y asistir a los involucrados, según informó la fuerza provincial a medios locales.

Al arribar, los efectivos policiales constataron que el choque había involucrado a tres rodados: dos camionetas Toyota Hilux de color blanco y un Chevrolet Sonic de color gris oscuro.

El Chevrolet en el que viajaba la mujer, que sufrió un traumatismo de cráneo y fue trasladada a Comodoro Rivadavia.

Según precisó Abcdiario, los dos vehículos de mayor tamaño pertenecen a las empresas Pilgrin Energy y MHF Servicios SRL.

Una foto de la Toyota de esta última, difundida por la policía, muestra la inscripción de esa compañía con la leyenda “transporte de personal”, y tiene como particularidad que la caja trasera está cerrada, como para tener mayor capacidad de pasajeros.

Quiénes viajaban en los tres vehículos

Por otra parte, se precisó que una de las Hilux es una 4x4 y en el momento del choque iba conducida por un hombre que viajaba con un compañero de trabajo.

La segunda Toyota, también blanca, era conducida por otro hombre que también sería empleado petrolero.

El tercer vehículo, el Chevrolet Sonic, era manejado por una mujer.

Por causas que todavía son materia de investigación, los tres rodados terminaron involucrados en el violento choque, cuya mecánica exacta se tiene que determinar.

Luego de la intervención inicial, los conductores y ocupantes fueron trasladados hasta la base de enfermería de la empresa Pan American Energy, ubicada en las inmediaciones del yacimiento, donde recibieron la primera asistencia médica.

Traumatismo de cráneo y pérdida del conocimiento

Un profesional de la salud examinó a los involucrados y constató que la mujer que conducía el Chevrolet presentaba un traumatismo craneal.

Además, uno de los conductores de las camionetas había sufrido una pérdida de conocimiento como consecuencia del impacto.

La Toyota Hilux con la caja cerrada, para transporte de personal, que estuvo involucrada en el triple choque en Chubut.

Ante estas lesiones, ambos fueron derivados posteriormente hacia una clínica céntrica de Comodoro Rivadavia para realizar estudios y continuar con la atención médica correspondiente.

Hasta el mediodía no habían trascendido mayores detalles sobre la evolución de los trasladados ni sobre la gravedad definitiva de las lesiones, por lo que se aguardaban los informes médicos correspondientes para precisar el estado de ambos.

Cómo chocaron, todavía en análisis

En el lugar del hecho se hizo presente personal policial que permaneció en la zona mientras se desarrollaban las primeras actuaciones vinculadas al accidente.

Los vehículos involucrados quedaron a la espera de una grúa particular para ser retirados y trasladados hacia la dependencia que determine la Justicia.

Asimismo, se esperaba la intervención del personal de Criminalística, que debía realizar las pericias correspondientes sobre los rodados y la escena del accidente. Esos trabajos permitirán avanzar en la reconstrucción de la mecánica del choque y establecer, con mayor precisión, cómo se produjo la colisión entre los tres vehículos implicados.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, los conductores involucrados presentaban la documentación correspondiente en regla, por lo que no se registraron irregularidades en ese aspecto durante las primeras actuaciones.