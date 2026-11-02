Sin una sola pista de qué había pasado, la mujer hizo la denuncia a la Policía, que halló el VW Gol sin ruedas ni batería, y con las ventanillas rotas.

Salió con el auto de su madrastra, volvió borracho y no recordaba dónde lo había dejado: apareció desmantelado.

Una mujer de Trelew, en Chubut , denunció que no sabía dónde estaba su Volkswagen Gol rojo después de prestárselo a su hijastro. El muchacho regresó borracho a la casa en las primeras horas del día y no pudo precisar dónde ni a qué hora había perdido el auto.

La búsqueda y rastreo del vehículo se inició después de que la dueña advirtió que no tenía un solo dato de lo que podría haber pasado con su auto y recurrió a la policía .

Les explicó que su hijastro no recordaba nada y no podía dar precisiones sobre lo sucedido.

Desmantelado y con las ventanillas rotas

Horas después, el Centro de Monitoreo informó sobre el posible hallazgo de un auto con características similares en las inmediaciones del barrio Costanera.

Efectivos de la Subcomisaría INTA se trasladaron hasta el lugar y constataron que se trataba del Volkswagen Gol denunciado como extraviado esa misma mañana, según detalló Diario Jornada.

El Volkswagen Gol tenía las ventanillas rotas.

Al revisarlo, los uniformados comprobaron que le habían sustraído varias ruedas y la batería.

Además, el vehículo tenía las ventanillas rotas.

Una vez confirmado que era el auto buscado, se realizaron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la propietaria. La mujer pudo recuperar el rodado y retirarlo del lugar, aunque en pésimas condiciones y con varios elementos faltantes.

Chubut: la camioneta del padre, destruída

En julio de 2025, una chica de 15 años tomó la camioneta de su padre sin pedirle autorización y salió a manejar por Comodoro Rivadavia, también en Chubut.

La travesura terminó en un choque violento y en el vuelco de la Chevrolet S-10, que quedó destruida.

El hecho ocurrió un domingo en el barrio Isidro Labrador, en el cruce de la Avenida Kennedy y la calle El Patagónico.

La adolescente iba por la avenida cuando una furgoneta Mercedes Benz Sprinter, conducida por un hombre mayor de edad, ingresó desde la transversal. No pudo esquivarla y la camioneta perdió estabilidad hasta quedar volcada.

La Chevrolet S-10 que conducía la adolescente circulaba por una avenida de Comodoro Rivadavia y chocó con una Sprinter que iba por una perpendicular.

A pesar de la fuerza del impacto, no hubo heridos en ninguno de los dos vehículos.

La policía constató que el conductor de la furgoneta tenía la documentación en regla, con licencia de conducir y seguro vigente.

Sin licencia ni permiso

En la camioneta Chevrolet, en cambio, nada estaba en orden.

La menor no tenía licencia ni autorización para manejar y tampoco llevaba los papeles del vehículo. Ante los uniformados admitió que se había llevado la camioneta de su padre sin permiso.

El hombre llegó al lugar apenas fue avisado, acreditó ser el titular con la cédula y exhibió el seguro al día.

Igualmente tuvo que responder: recibió una multa y la camioneta fue secuestrada. Para removerla se cortó el tránsito y una grúa la llevó al corralón municipal.

Los controles de alcoholemia realizados a la adolescente y al conductor de la furgoneta dieron negativo.

Una nena de 13 años al volante en un grave accidente

Unos meses antes, el domingo 30 de marzo, otra menor protagonizó un vuelco en Chubut, en esa ocasión sobre la ruta Provincial 8, a unos tres kilómetros de Trelew.

La nena manejaba un monovolumen Renault Scenic sin ningún adulto a bordo. Con ella viajaban otros tres menores, de 12, 14 y 16 años.

Alrededor de las 20.20, el Comando Radioeléctrico recibió el alerta del vuelco.

Bomberos de Trelew rescataron a una menor que manejaba y volcó.

Policías y Bomberos Voluntarios hallaron el auto apoyado sobre su lateral izquierdo, con la conductora atrapada y con fuertes dolores en ambas piernas.

Tuvieron que trabajar un buen rato para poder rescatarla.

La nena fue llevada de urgencia al Hospital Zonal Doctor Adolfo Margara y quedó internada en terapia intensiva pediátrica, con politraumatismos graves y una fractura doble de cadera.

Los otros tres chicos no tenían lesiones visibles y fueron entregados a sus familiares en el lugar.