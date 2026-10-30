Lo denunció un encargado del establecimiento, que hizo que se retiraran. Según se informó, ya había pasado algo similar el año pasado.

Un pelotón del Ejército Argentino se metió sin permiso en un campo privado y armó un campamento.

El encargado de un establecimiento rural de la zona de Río Mayo , en la provincia de Chubut, denunció que un grupo de soldados del Ejército Argentino se metió en el lugar e instaló un campamento, sin ninguna autorización y sin dar aviso.

El episodio denunciado ocurrió en el campo ganadero El Faquico, en medio de maniobras militares que se vienen desarrollando en sectores cercanos a la localidad.

Según informó el medio local Río Mayo 1935, el pelotón se retiró del lugar a pedido del capataz, luego de que se detectó su presencia.

Carpas, movimiento y tranqueras abiertas

De acuerdo con lo informado, los soldados entraron a la propiedad, montaron carpas y permanecieron en el lugar mientras desarrollaban actividades de instrucción.

Durante su accionar dejaron tranqueras abiertas, una situación que motivó la intervención del encargado, quien llegó hasta el campamento, abordó a los militares y exigió que se fueran.

Los ejercicios militares son frecuentes en Río Mayo (Foto de 2025).

La conflictiva situación involucró al Batallón de Ingenieros Mecanizado 9 «Zapadores del Chubut», con asiento en Río Mayo, que desarrolla durante esta semana un período de adiestramiento operacional con desplazamientos de vehículos militares, trabajos con equipos viales, prácticas de tiro y utilización de explosivos.

La comunicación institucional indica que los ejercicios se realizan en los campos de instrucción de la Guarnición Ejército Río Mayo.

No obstante, según los responsables de El Faquico, parte del personal militar habría extendido sus actividades hacia la propiedad privada.

Fotografías difundidas en redes sociales muestran efectivos uniformados, instalaciones de campaña y recorridas por sectores rurales próximos a cursos de agua.

El antecedente de 2025

Responsables del lugar sostienen que ya el año pasado hubo un problema con el ingreso de miltares, desplazamientos de vehículos y tranqueras que quedaron abiertas.

El Faquico es un establecimiento dedicado a la cría de ovejas, donde el movimiento del ganado requiere mantener cerradas las tranqueras que separan los distintos cuadros.

Tras las maniobras de 2025, los dueños de El Faquico atribuyeron al desplazamientos de vehículos militares la pérdida de aproximadamente 15 corderos.

La información recabada indica que las ovejas se asustaban ante la circulación de los vehículos, escapaban hacia otros sectores y algunas crías quedaban separadas de sus madres.

Con el correr de los días, los trabajadores habrían encontrado animales muertos en distintos puntos del campo.

Actividades del Ejército

Hasta el momento no hubo ninguna comunicación oficial del Batallón de Ingenieros Mecanizado 9 acerca de quién dispuso la instalación del campamento dentro de la propiedad rural, si existía algún permiso para utilizar ese sector y qué medidas se adoptaron después del retiro de los efectivos.

Las ejercitaciones en la zona de Río Mayo tienen prevista su finalización este mismo viernes 30 de octubre.

El programa incluye desplazamientos de vehículos militares, trabajos con equipos viales, prácticas de tiro y tareas con explosivos.

La información original proporcionada por el batallón de Chubut advertía que durante esas jornadas podrían escucharse detonaciones de distinta magnitud.

Estas actividades se suman a otras maniobras realizadas por el Ejército durante los primeros días de octubre, cuando el Batallón recibió a unidades provenientes de Comodoro Rivadavia y Sarmiento para ejercicios de navegación sobre los ríos Mayo y Senguer, operaciones diurnas y nocturnas, instalación de radares, tiro de combate y prácticas de demolición.