Se trata de dos tramos de Comodoro Rivadavia hacia el norte. La propuesta provincial es hacer las obras a cambio de que le perdonen deudas.

Torres pidió que el Gobierno nacional le deje arreglar 90 kilómetros destrozados de la Ruta 3.

La provincia de Chubut informó que le pidió al Gobierno nacional el traspaso de dos sectores de la Ruta Nacional 3 , y de otro de la Ruta Nacional 25 , para que la provincia pueda ejecutar obras de recuperación vial.

La propuesta provincial, que debe ser aceptada por la administración de Javier Milei , apunta a reparar en total unos 115 kilómetros de las dos rutas que se encuentran en muy mal estado.

Según comunicó el gobernador Ignacio Torres, la inversión sería de unos $70 mil millones y estaría solventada con fondos provinciales.

De acuerdo con lo que indicó el ministro de Economía provincial, Gustavo Paz, esos fondos luego serían recuperados mediante el mecanismo de compensación de deudas con el Gobierno nacional, es decir que Nación le perdonaría deudas a Chubut a cambio de estas obras.

El secretario de Infraestructura, Hernán Tórtola, contó que la decisión se tomó luego de evaluar el pésimo estado de la Ruta 3, particularmente en el corredor que conecta el Valle con Comodoro Rivadavia.

El plan abarca dos tramos de la Ruta 3, de Comodoro Rivadavia hacia el norte.

Tórtola explicó que el pedido comprende dos sectores: entre Garayalde y Pampa Salamanca, donde el deterioro es especialmente importante, y entre Pampa Salamanca y Comodoro Rivadavia, donde también se registran deformaciones del pavimento, ondulaciones y baches.

El plan de obras para la Ruta 3 y la 25

Cada uno de los arreglos tiene un plazo estimado de ejecución de 18 meses.

De acuerdo con el proyecto, la intervención más importante y de mayor presupuesto se realizaría sobre 54,43 kilómetros de la Ruta Nacional 3, entre la estancia Laguna Grande y el empalme con la Ruta Provincial 27, con un costo previsto de $32 mil millones.

Allí, el plan de obras incluye la colocación de una nueva carpeta asfáltica, la reparación de baches y fisuras, el reacondicionamiento de banquinas y la recuperación de los sistemas de drenaje. También se incorporarían tratamientos destinados a reducir la aparición de nuevas grietas.

El otro tramo de la Ruta 3 comprende 32,62 kilómetros desde Comodoro Rivadavia hacia el norte, hasta el empalme con la Ruta Provincial 27.

La inversión estimada es de $23 mil millones y las obras incluirían la renovación de la calzada, la corrección de deformaciones, el acondicionamiento de banquinas y trabajos complementarios para mejorar el escurrimiento del agua.

En la Ruta Nacional 25, el plan de trabajo abarca aproximadamente 28 kilómetros entre Trelew y Dolavon, con un presupuesto previsto de $15 mil millones.

También se contempla para ese tramo una nueva carpeta de concreto asfáltico, sellado de fisuras, bacheo y mejoras en las banquinas.

"No esperamos que el Gobierno nacional licite"

El pedido de Chubut todavía necesita que el Gobierno nacional formalice el traspaso a la órbita provincial de la jurisdicción sobre los tramos incluidos en el proyecto.

El ministro Paz, por su parte, remarcó que el mal estado de las calzadas afecta tanto a la seguridad vial como al transporte de cargas y la actividad logística.

“Lo que hacemos es no esperar a que el Gobierno nacional licite o repare las rutas, sino avanzar nosotros”, sostuvo el funcionario de Chubut.