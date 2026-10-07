Un día antes del choque en el que murieron dos hermanos, una cámara de Chubut presentó una nota en Vialidad Nacional. Cuál fue el planteo.

Tragedia en la Ruta 3: empresarios habían advertido el peligro del estado del asfalto y los grandes camiones.

Apenas un día antes del trágico choque en el que murieron dos hermanos en la Ruta Nacional 3, la Federación Empresaria del Chubut ( FECh ) le había pedido a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) obras urgentes en el tramo entre Comodoro Rivadavia y Garayalde, precisamente donde se produjo la colisión fatal.

El estado del pavimento fue, precisamente, uno de los puntos muy mencionados por los usuarios de la Ruta 3 luego del accidente que este domingo 4 de octubre les costó la vida a los dos hombres de Trelew -padre y tío de un chico al que habían ido a ver jugar un torneo de fútbol infantil en Comodoro Rivadavia- tras impactar de frente con un camión que se cruzó de carril.

La gestión de la FECh ante la DNV se formalizó el sábado 3 de octubre.

El presidente de la federación, Carlos Lorenzo, confirmó que el organismo nacional recibió una nota dirigida al administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, en el que los empresarios chubutenses piden un relevamiento técnico urgente y trabajos de bacheo, recuperación de banquinas, señalización, demarcación y reparación de los sectores que requieran una solución integral.

Los enormes camiones bitrenes circulan por la Ruta 3 desde agosto de 2025.

Lorenzo dijo que la iniciativa surgió de planteos de las cámaras empresarias de Comodoro Rivadavia y Sarmiento.

A la vez, dijo que él mismo había comprobado el mal estado del camino en una recorrida durante un día de lluvia. “Hay que ir a paso de hombre”, le reconoció al medio local Actualidad 2.0.

Un peligro que señaló el empresario tiene que ver con sectores que parecen estar mejor, donde los conductores aceleran y luego se topan de golpe con pozos profundos y huellones que pueden generar accidentes.

Los bitrenes, un problema extra

Uno de los elementos señalados por Lorenzo -y que fue incluido para que la DNV lo analice- es el fuerte crecimiento de la circulación de bitrenes, enormes vehículos de carga con doble semirremolque, que pueden transportar hasta un 75% más que un camión convencional.

Hasta el año pasado, estos vehículos solo podían circular en aproximadamente un tercio de las rutas argentinas, pero en agosto de 2025 el Gobierno nacional los habilitó en toda la red vial y así incluyó la Ruta 3.

El dirigente empresarial, que reside en Rawson, dijo que, en una visita a la Expo Industrial de Comodoro Rivadavia contó once bitrenes a lo largo del camino.

Por qué el peaje no sería opción

En lo que va de 2026, el Gobierno viene avanzando con un esquema de concesiones a privados e instalación de peajes en la red de rutas nacionales.

En la Ruta 3, entre Comodoro Rivadavia y Garayalde, murieron dos hermanos que volvían de un torneo de fútbol.

No obstante, para Lorenzo, esta no sería una solución posible para la Ruta 3 en Chubut, debido a la baja circulación vehicular que no podría sostener un esquema de peajes.

“Esta ruta debe tener unos 1.800 vehículos diarios entre Comodoro y Trelew. No reúne las condiciones como para poder ser concesionada”, explicó.

Para la FECh, el mecanismo de financiamiento de obras en esta zona debe ser otro.

En ese sentido, Lorenzo cuestionó la concentración de recursos y decisiones en el Gobierno nacional y aclaró que la Federación está reuniendo información acerca del impuesto a los combustibles, sobre el cual el propio vocero presidencial, Adrián Ravier, admitió que se está desviando a destinos distintos al de mantenimiento de rutas, que es el que exige la ley.

Lorenzo aclaró que solicitó colaboración a profesionales vinculados con las cámaras empresarias de la Patagonia para determinar qué proporción de esos recursos llega a las provincias y cuánto se destina efectivamente al mantenimiento vial.