Muerte de dos hermanos en la Ruta 3: ¿influyó el estado del pavimento?

Las quejas por los pozos entre Comodoro Rivadavia y Garayalde vienen desde hace rato. En ese tramo se produjo el brutal choque.

Tragedia en la Ruta 3: el estado del camino en el lugar del brutal choque, "un pozo al lado del otro".

La ciudad de Trelew continúa conmocionada por el terrible accidente ocurrido este domingo 5 de octubre por la noche en la Ruta Nacional 3, en la que murieron dos hombres cuando su auto chocó de frente con un camión que se involucró en una confusa maniobra con otro vehículo pesado.

La difusión en medios y redes de la tragedia hizo surgir otro elemento, mencionado de manera repetida por usuarios de la Ruta 3 en la provincia de Chubut . El mal estado del pavimento en el tramo donde ocurrió la colisión, en los aproximadamente 150 kilómetros que conectan la ciudad de Comodoro Rivadavia y la localidad de Garayalde.

En ese sector en malas condiciones de la ruta, unos 50 kilómetros al sur de Garayalde, murieron el padre y el tío de Uriel López Díaz, un chico que había ido a Comodoro con un equipo de fútbol infantil de Racing de Trelew.

Los dos hombres, de 30 y 28 años, volvían de ver ese evento deportivo cuando perdieron la vida en el tremendo impacto de su Volkswagen Gol con uno de los camiones.

La Ruta 3 entre Comodoro Rivadavia y Garayalde.

En el choque también resultó gravemente herida una mujer de 22 años que iba en el asiento trasero del automóvil.

"Más pozos que asfalto"

Hace menos de dos meses, el medio local comodorense Abcdiario había publicado imágenes del asfalto de la Ruta 3 entre Comodoro Rivadavia y Garayalde junto comentarios de usuarios.

“130 kilómetros de baches uno al lado del otro”, fue una de las crudas descripciones del pavimento.

Otra usuaria definió la zona como “un pozo al lado del otro”, y dijo que en algunos de la ruta “parece que el asfalto desapareció” porque todo el camino está en pésimas condiciones. “Hay más pozos que asfalto” explicó.

Así quedó el Volkswagen en el que iban el padre y el tío de Uriel.

El estado de esta y otras rutas nacionales de la Patagonia había sido denunciado también por el Sindicato de Trabajadores Viales (Stvyara) después de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que los fondos del impuesto a los combustibles que por ley deben ser aplicados al mantenimiento de rutas están siendo derivados a otros gastos.

La maniobra previa y el tremendo choque

El choque en el que los dos trelewenses fallecieron se produjo, precisamente, poco después de haber salido de Comodoro Rivadavia de regreso a su ciudad, alrededor de las 20.20 del domingo.

En el siniestro estuvieron involucrados dos camiones. Uno viajaba delante del Volkswagen, en el mismo sentido, y el otro circulaba hacia Comodoro.

Por causas que todavía son materia de investigación, el conductor del vehículo pesado que iba hacia el sur se habría cruzado de carril interponiéndose en el paso del otro camión.

Para evitar el impacto, el otro camionero se tiró hacia la banquina, logró eludir parcialmente al otro vehículo y terminó al costado de la calzada, con daños menores.

Detrás venían los hermanos en el Gol. Al desviarse el vehículo que los precedía, se hallaron con el camión que había cambiado de carril, de frente, prácticamente encima de ellos.

"El camión impacta de forma frontal y de lleno contra el vehículo de menor porte y lamentablemente, ahí, prácticamente en el acto, pierden la vida los dos jóvenes", le contó Cristian Mulero, jefe de la Unidad Regional de la Policía de Comodoro Rivadavia, al medio local Adnsur.