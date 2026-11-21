En el accidente estuvieron involucrados un automóvil, un colectivo de la línea 21 y una camioneta.

Tres personas murieron calcinadas este sábado tras un choque fatal seguido de incendio en la autopista Panamericana, a la altura de La Horqueta, en el partido bonaerense de San Isidro. El accidente involucró a tres vehículos: un automóvil Volkswagen Vento, un colectivo de la línea 21 y una Volkswagen Suran. Las víctimas fatales viajaban en el auto, que quedó completamente destruido por las llamas.

El siniestro vial se registró en el kilómetro 20,800 del Acceso Norte, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con las primeras informaciones, el automóvil, un Volkswagen Vento rojo que circulaba sin dominio colocado, se prendió fuego luego del impacto y sus tres ocupantes quedaron atrapados en el interior.

En el lugar también participaron un colectivo de la línea 21, en el que viajaban dos pasajeros, y una Volkswagen Suran roja, que trasladaba a otras cuatro personas.

Tres víctimas fatales y un operativo de emergencia

Tras el accidente, equipos de emergencia y personal de Autopistas del Sol, la concesionaria de la Panamericana, acudieron al lugar para asistir a los involucrados y controlar el incendio.

Una ambulancia del servicio de emergencias llegó hasta el sector del choque y el médico a cargo constató la muerte de las tres personas que se encontraban en el Volkswagen Vento.

En tanto, los ocupantes de los otros dos vehículos fueron asistidos en el lugar. Según el parte oficial, ninguno necesitó ser trasladado a un centro de salud.

Las primeras informaciones habían dado cuenta del fallecimiento de una persona. Sin embargo, cerca de una hora después se confirmó que otras dos víctimas también habían muerto como consecuencia del siniestro.

Las circunstancias en las que se produjo el choque todavía son materia de investigación y se realizan las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió el impacto y qué provocó el incendio del automóvil.

Cómo quedó el tránsito en la Panamericana

En el operativo intervinieron Bomberos, personal de la concesionaria vial, efectivos del Departamento Vial Panamericana y del Comando de Patrullas de San Isidro. También trabajó Policía Científica, que realizó las pericias y retiró elementos de interés para la investigación.

Como consecuencia del accidente, permaneció obstruido el carril lento de la autopista mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y remoción de los vehículos. Pasadas las 9, los rodados involucrados fueron retirados de la calzada. Una vez finalizado el operativo, la traza quedó completamente liberada y el tránsito comenzó a normalizarse.

Los vehículos fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde quedaron a disposición de la investigación judicial.