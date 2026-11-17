Impactó con un Toyota Yaris en un cruce de calles de Playa Unión, en una hora pico del tránsito matutino. La conductora del auto sufrió politraumatismos.

Una mujer de 41 años murió al chocar en moto cuando volvía de trabajar de noche.

Una mujer de 41 años murió este martes 17 de noviembre de 2026 en Chubut , tras chocar contra un Toyota Yaris en una esquina. Llevaba el casco puesto, pero igualmente falleció en el lugar. Los motivos del choque todavía se investigan.

El accidente de tránsito ocurrió alrededor de las siete y media de la mañana en el cruce de las calles Costamagna y Marcelino González, en la villa balnearia de Playa Unión , en las afueras de Rawson .

La Policía llegó tras un aviso del Centro de Monitoreo y encontró el auto de color blanco detenido sobre Costamagna y a la moto sobre Marcelino González.

La mujer que la conducía cuando volvía a casa luego del trabajo, salió despedida varios metros y murió en el acto.

La comisaria Soledad Díaz, jefa de la Policía de Playa Unión, confirmó el fallecimiento en declaraciones a Canal 12 y explicó que cuando llegaron al lugar, los efectivos ya constataron que no tenía signos vitales.

En horario pico del tránsito

La jefa policial destacó que el choque ocurrió en un horario de intenso tránsito, cuando muchas personas se dirigen a sus trabajos y a llevar a los chicos a la escuela.

“Entre las 7.30 y las 8 hay un movimiento constante”, señaló Díaz.

La víctima fue identificada por sus iniciales, P.A.

De acuerdo con los primeros datos policiales, aparentemente salía de su jornada laboral nocturna y se dirigía a su casa, aunque todavía no se establecieron con precisión las circunstancias previas al choque.

Su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se hará la autopsia para determinar con exactitud la causa de muerte, aunque obviamente se descarta que fue producto del grave accidente.

La conductora del Yaris, lastimada

La conductora del Toyota Yaris, de 46 años e identificada como F.M.I., resultó herida por el impacto contra la moto.

Luego de ser asistida, fue trasladada en ambulancia al Hospital Zonal de Rawson y luego derivada a la Clínica San Miguel de Trelew, donde pasado el mediodía continuaban los controles por los politraumatismos que sufrió.

A la mujer se le practicó el test de alcoholemia, que dio negativo.

Cómo fue el choque fatal en Chubut

Las primeras observaciones en la escena permitieron plantear una posible trayectoria de lso dos vehículos involucrados en el incidente.

Según Díaz, por la posición en que quedaron, el auto habría ingresado desde Costamagna hacia Marcelino González, mientras que la moto avanzaba por esta última. En esa circunstancia se habría producido el impacto.

Sin embargo, todavía no hay una reconstrucción definitiva de lo ocurrido y las causas que llevaron al choque aún son materia de investigación.

Los investigadores dispusieron el secuestro preventivo de los dos vehículos, que fueron retirados con una grúa particular.

En el operativo intervinieron la fiscal de turno y la División Criminalística de la policía de Chubut.

Participaron además el Servicio de Asistencia a la Víctima, Operaciones, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Tránsito Municipal y Bomberos Voluntarios, que colaboraron con los cortes de circulación en el lugar y el ordenamiento del tránsito durante las pericias.

Los familiares, en el lugar de la tragedia

La llegada de los familiares de la mujer generó momentos de profundo dolor en el lugar.

Según relató Díaz, los efectivos debieron contenerlos para que pudieran continuar las tareas. “Es parte de la función de nosotros en esto de poder ayudar a la comunidad”, expresó la comisaria.