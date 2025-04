Chubut: el médico que perdió una pierna al chocar en moto, agradecido con los "ángeles" que lo salvaron

De no ser por la intervención de los agentes que llegaron al lugar y lo encontraron con un pie destrozado y desangrándose, De Mónaco hubiera fallecido.

Ahora, luego de más de un mes de internación e intervenciones quirúrgicas, su familia informó en un comunicado que De Mónaco volvió a casa y expresó su gratitud hacia quienes intervinieron en su recuperación, y especialmente a los "ángeles salvadores", como calificaron a los policías que lo asistieron a la vera del camino y luego fueron condecorados.

"La familia de Pablo De Mónaco quiere agradecer a todas las personas que ayudaron, atendieron, colaboraron y acompañaron a Pablo y su familia, en este difícil momento que nos toca atravesar desde el día 25 de marzo", manifestaron.

En el mensaje destacaron especialmente el papel fundamental de la Policía de la Provincia por su "rápido accionar" y los "despliegues realizados tanto en el traslado en ambulancia desde Ruta 25 hacia el hospital como al siguiente día desde el Hospital hacia la clínica San Miguel".

Con particular énfasis, agradecieron a los efectivos policiales que brindaron los primeros auxilios al médico, a quienes se refirieron como "esos ángeles que aparecieron en el mismo instante del accidente". También incluyeron en su agradecimiento a "los transeúntes y testigos que amable y empáticamente colaboraron en el lugar".

Sucede que para la reconstrucción del hecho fueron fundamentales los testimonios de los conductores de una camioneta Ford F100 y de un vehículo marca Peugeot, quienes declararon haber sido sobrepasados por la Toyota Hilux que impactó la moto del médico en una zona de curva donde existe doble línea amarilla.

El comunicado también mencionó a "todas las personas que realizaron cadenas de oración en muchas iglesias de la zona" y a los profesionales del Hospital Santa Teresita "que corrieron para atender a Pablo en las primeras horas de la urgencia, de los servicios de Guardia, Quirófano, Laboratorio, Rayos, Hemoterapia, UTI, personal y directivos de la institución".

Chubut: un reconocido médico de Trelew chocó en moto y perdió un pie La moto del médico de Chubut quedó tirada a la vera de la ruta 25, a entre 20 y 30 metros de la camioneta que la impactó. Diario Jornada

Además, expresaron su gratitud hacia "las almas bondadosas que donaron sangre desinteresadamente para poder sacarlo adelante" y al equipo de Terapia Intensiva, Quirófano e internación de la Clínica San Miguel, así como a "todos los colegas que estuvieron muy pendientes de su evolución".

La familia también destacó el apoyo recibido de los "amigos de la vida", los "amigos de la infancia" que viajaron para acompañarlos, los "amigos del golf", los "amigos del yoga" y los pacientes de Pablo por sus "hermosos mensajes".

"Imposible nombrar a cada una de las personas que tenemos que agradecer porque la lista sería interminable. Simplemente gratitud por tanto amor recibido en estos días, por tanto cariño, y por toda la fuerza que nos están dando", concluyeron el emotivo mensaje.

La acusación contra el conductor de la camioneta

Respecto a la investigación judicial del caso, la jueza de garantías Eve Ponce abrió una causa contra el conductor de la camioneta que embistió la moto de De Mónaco, quien minutos después del accidente tuvo que ser protegido por la policía porque, indignados, algunos testigos del accidente quisieron pegarle.

El siniestro ocurrió aproximadamente a dos kilómetros del puesto policial de la Ruta 25, en el tramo que conecta Rawson con Trelew.

Javier Saúl Rossi, que iba al volante de la camioneta Toyota Hilux, fue imputado por el delito de "lesiones gravísimas culposas" por conducir de manera antirreglamentaria, según informó el Ministerio Público Fiscal.

Los fiscales calificaron la conducta de Rossi como "imprudente y antirreglamentaria", aunque no dispusieron medidas coercitivas en su contra. La investigación tiene un plazo legal de seis meses para su desarrollo.

Condecoración a policías de Chubut

Días después, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut reconoció a los efectivos que trabajaron en el lugar y el momento del accidente, y fueron fundamentales para salvarle la vida al médico.

Entre los condecorados estuvo el cabo primero Fernando Trinidad, quien realizó los primeros auxilios y evitó que De Mónaco se desangrara en el lugar donde había sido atropellado.

“Vi que tenía una hemorragia importante y procedí a hacer un torniquete para evitar que fuera mayor”, recordó el policía luego de ser distinguido por el ministro Héctor Iturrioz.

Fernando Trinidad, policía de Chubut condecorado por salvar al médico Pablo de Mónaco.jpg Fernando Trinidad, policía de Chubut condecorado por salvar al médico Pablo de Mónaco.

Trinidad contó que se enteró del accidente mientras patrullaba el centro de Rawson. “Con mi compañero escuchamos vía radio que había un accidente y nos acercamos. Llegamos junto con personal de la Banda de la Policía, quienes colaboraron para cortar la ruta”, agregó.

“Mientras estuve con Pablo le hablé, le pregunté cómo se llamaba, dónde vivía, qué edad tenía, le dije que se quedara conmigo, que no se me fuera”, agregó. “Por suerte él me respondía. Una vez que subió a la ambulancia quedó a cargo del personal del hospital”, completó.

Además de Trinidad, fueron distinguidos el oficial inspector Darío Quintramán, el sargento ayudante Marcos Royón, el agente Cristian López, el cabo primero Claudio Oyarzún, la cabo primera Tamara Roldán, la cabo Johana Azocar Varela y la agente Macarena Huichulef.