Chubut: condecoraron al policía que le salvó la vida a un médico que se desangraba en la Ruta 25

De Mónaco circulaba en motocicleta por la Ruta 25 en el tramo que conecta las ciudades de Trelew y Rawson, cuando fue embestido por una camioneta Toyota Hilux que iba en sentido contrario e invadió el carril opuesto para intentar un sobrepaso a alta velocidad en una curva donde está prohibido.

El conductor de la camioneta, identificado como Javier Saúl Rossi, fue detenido y se le imputó el delito de lesiones gravísimas culposas por conducir de manera antirreglamentaria.

Está grave el médico de Chubut que se accidentó en moto en la ruta 25. Pablo de Mónaco, el cirujano y gastroenterólogo del Hospital Santa Teresita de la capital de Chubut.

Como consecuencia del impacto, el cirujano sufrió graves heridas que obligaron a que le amputaran la pierna izquierda. Además, sufrió las fracturas de tibia y peroné de la pierna derecha, la pelvis y la muñeca izquierda.

Estuvo internado en terapia intensiva durante varios días, con respirador. En los últimos días, la mejora de su estado de salud permitió que le retiraran la asistencia mecánica y finalmente lo trasladaran a una sala común.

El reconocimiento de Chubut a los policías

Este miércoles, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut reconoció a los efectivos que trabajaron en el lugar y el momento del accidente, y fueron fundamentales para salvarle la vida al médico.

Entre los condecorados estuvo el cabo primero Fernando Trinidad, quien realizó los primeros auxilios y evitó que De Mónaco se desangrara en el lugar donde había sido atropellado.

“Vi que tenía una hemorragia importante y procedí a hacer un torniquete para evitar que fuera mayor”, recordó el policía luego de ser distinguido por el ministro Héctor Iturrioz.

Inicialmente, De Mónaco fue trasladado a la guardia de urgencias del Hospital Santa Teresita de Rawson, donde destacaron la importancia de la intervención del agente para cortar la hemorragia y dar tiempo hasta que llegara la ambulancia.

"Le dije que no se me fuera"

Trinidad contó que se enteró del accidente mientras patrullaba el centro de Rawson.

“Con mi compañero escuchamos vía radio que había un accidente y nos acercamos. Llegamos junto con personal de la Banda de la Policía, quienes colaboraron para cortar la ruta”, agregó.

“Mientras estuve con Pablo le hablé, le pregunté cómo se llamaba, dónde vivía, qué edad tenía, le dije que se quedara conmigo, que no se me fuera”, agregó. “Por suerte él me respondía. Una vez que subió a la ambulancia quedó a cargo del personal del hospital”, completó.

El agente chubutense contó que se mantiene en contacto con la familia del médico, a través de la cual sigue su evolución.

“Se comunicó conmigo la mujer de él. No quiero ser pesado, pero de vez en cuando le escribo para ver cómo es la situación, qué mejoría tuvo, cómo sigue y ella me responde muy bien. En algún momento intentaré ir a visitarlo”, aseguró

Además de Trinidad, fueron distinguidos el oficial inspector Darío Quintramán, el sargento ayudante Marcos Royón, el agente Cristian López, el cabo primero Claudio Oyarzún, la cabo primera Tamara Roldán, la cabo Johana Azocar Varela y la agente Macarena Huichulef.