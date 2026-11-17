Macarena Jaramillo se consagró en el festival por el Día de la Tradición en Trelew. Cómo elige la carne, la leña y sus cortes preferidos.

Los secretos de la asadora campeona del cordero patagónico: "La sal quema la costilla".

Al cordero no se le echa sal, dice Macarena Jaramillo . Se trata de una voz autorizada porque, en pareja con Julio Jaramillo, este fin de semana se consagró campeona del Concurso de Asadores de Cordero realizado en Trelew, Chubut , por el Día de la Tradición.

Macarena tiene 31 años y una larga tradición familiar que ella siguió con sus estudios de chef. “Cocino desde siempre. Tengo una familia donde son todos cocineros, mi papá, mi mamá, mis hermanos. A todos nos gusta la cocina”, le contó al medio local Radio 3.

“Para nosotros lo principal fue elegir primero la carne, es muy importante”, puntualizó la asadora.

Por supuesto, solo con buena carne no alcanza y hay muchos detalles a tener en cuenta para obtener un cordero perfecto.

El que le sirvió para ganar el primer premio en Trelew se cocinó al asador lentamente, durante unas tres horas.

Trelew festejó el Día de la Tradición con un concurso de asadores de cordero.

En ese tiempo, cada 20 minutos Macarena y Julio le aplicaron salmuera a la carne para mantenerla hidratada y salarla.

“No le echamos sal”, aclaró la trelewense, y explicó por qué: “La sal hace que se te queme en la costilla”.

Según indicó, la salmuera es un factor fundamental para el resultado final porque “le da más sabor y la carne sale más jugosa”. E insistió en que el método de cocción es muy importante, junto con la calidad de la carne y la leña que se utilice.

Álamo fino y seco

Para su cordero, emplearon leña de la zona, principalmente de álamo. Ella recomienda comenzar el fuego con madera fina y seca y, más que nada “tener paciencia”, un elemento clave para que el cordero salga perfecto.

Como cada quién tiene sus gustos, ella confesó que el corte que prefiere es la paleta, tanto en el cordero como en el capón. Pero -igual que el jurado con el cordero que presentaron- aclaró que todo es rico.

El éxito final en Trelew rubricó su primera presentación en un certamen de este tipo. “Yo, la verdad, iba re confiada, porque es algo que amo hacer y lo hacemos todo el tiempo”, precisó Macarena.

Más allá de haberse consagrado frente al fuego, la ganadora no se dedica profesionalmente a la cocina ni a la parrilla. Contó que, si bien es algo que la apasiona y no descarta dedicarse más, actualmente trabaja en un comercio, después de haber trabajado un tiempo realizando servicios de catering junto a su pareja.

La fiesta en Trelew

En el podio del Día de la Tradición, el segundo lugar también correspondió a una pareja mixta, integrada por Macarena Goyenche y Darío Goyeneche, mientras que el tercer puesto fue para el equipo de Emanuel Costa y Víctor Yapeleo.

Las dos jornadas de actividades en Trelew se realizaron en el predio del Autódromo Mar y Valle.

Además del concurso de asadores hubo exhibición de destrezas gauchas, jineteada, juegos, música y baile, con la presencia del intendente local, Gerardo Merino, que fue uno de los jurados que votaron a los Jaramillo como campeones.