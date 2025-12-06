En los últimos 20 años, Chubut perdió casi la mitad de sus ovejas

La población pasó de más de 5 millones a 2,9. La lana chubutense sigue siendo apreciada en el mundo. Una reunión con autoridades provinciales .

Actualmente en Chubut hay menos de 3 millones de cabezas de ganado ovino.

La pérdida de stock ganadero afecta fuertemente la producción de ovejas en Chubut . Según datos de la Federación de Sociedades Rurales, en las últimas dos décadas la provincia pasó de más 5 millones de cabezas a 2,9 millones actuales.

A la vez, la región mantiene una lana apreciada a nivel mundial, un estatus sanitario que busca defender y un gran potencial para ampliar la producción de carne ovina y bovina.

“Producimos alimento todos los años y tenemos una de las mejores lanas del mundo”, dijo el presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia , Andrés Fajardo.

Este miércoles, Fajardo y otros dirigentes de la Sociedad Rural, productores locales y referentes del sector, se reunieron con el nuevo ministro de Producción de Chubut, Juan Pavón.

“Fue una reunión muy positiva más que nada para conocer al nuevo ministro y trasladar todas las problemáticas que venimos conversando”, dijo el dirigente rural comodorense.

Encuentro de productores rurales de Chubut con el ministro Juan Pavón Encuentro de productores rurales de Chubut con el ministro Juan Pavón.

Entre los ejes centrales que se trataron, Fajardo mencionó el despoblamiento rural, la situación sanitaria ovina, con especial preocupación por la presencia de sarna ovina dentro del territorio provincial, y la necesidad de planes de control de depredadores.

Promocionar el cordero "como el pollo o el cerdo"

“Hay que promocionar la carne ovina como se promociona la de vaca o como crecieron el pollo y el cerdo. La carne ovina tiene propiedades de primer nivel y hay que ir por ese camino”, indicó Fajardo en una entrevista previa con el medio local Adnsur.

Mencionó la promoción del sello “Cordero patagónico” y sostuvo: “Identificar y posicionar nuestro cordero es clave, tanto afuera como en el mercado nacional”, valoró.

Según datos divulgados por el presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut, Osvaldo Luján -quien también estuvo en el encuentro con Pavón-, la Patagonia perdió más de un tercio de su stock ganadero en los últimos 15 años. Chubut sigue la misma línea: hace dos décadas había 5 millones de ovejas; hoy quedan 2,9 millones.

Andrés Fajardo, presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia Andrés Fajardo, presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, Chubut.

La consecuencia inmediata es la reducción de la producción lanera y el avance del despoblamiento rural, con la mitad de los establecimientos abandonados, sobre un total de algo más de 3.200.

La ecuación económica es particularmente adversa para los medianos y pequeños productores —el 69% tiene menos de 5.000 animales—, en tanto que el crecimiento descontrolado de la fauna silvestre profundiza la crisis. Zorros, pumas y sobrepoblación de guanacos generan un deterioro sostenido: en algunos campos la mortandad por depredadores supera el 20%, cuando históricamente rondaba el 7 u 8%.

“Hay productores que pierden hasta el 25% anual por depredadores. Es inviable. Si los campos vecinos están vacíos, la depredación aumenta y se genera un desequilibrio ambiental”, alertó Fajardo.

La lana de Chubut

En el mundo, los principales compradores de la lana chubutense son China, India, Europa y los Estados Unidos.

Según datos de la Federación Lanera, las exportaciones desde Chubut, entre julio y octubre, alcanzaron las 5.508 toneladas, lo que significa un volumen importante, si se tiene en cuenta que en toda la zafra 2024 (julio del año pasado hasta junio de este año) había sido de 14.808 toneladas de lanas limpias.

“Hace falta darle recursos al productor que hoy está activo y quiere seguir produciendo. El financiamiento es clave: genética, tecnología, infraestructura, conectividad”, reclamó Fajardo.

En ese sentido, planteó la necesidad de créditos blandos: “Cuando el productor tiene una herramienta, la usa y le sirve”