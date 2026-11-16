Gaido y Pasqualini recorrieron las obras del plan de 1.000 cuadras de asfalto en el oeste de Neuquén

El despliegue territorial alcanza a 10 barrios y sectores estratégicos, entre ellos Hi.Be.Pa., Valentina Norte Rural, Almafuerte, Cuenca XVI y 370 Viviendas.

La Municipalidad de Neuquén ya comenzó con las obras del plan de infraestructura que contempla la pavimentación de 1.000 cuadras en el oeste de la ciudad.

Se trata de una intervención histórica que busca mejorar la conectividad vial y llevar servicios esenciales a los barrios más alejados del centro.

Durante el recorrido por las obras, el intendente Mariano Gaido destacó la importancia de las iniciativas para el desarrollo del oeste de la ciudad y remarcó que "son obras fundamentales que hablan de una gestión que pone la mirada en toda la ciudad”.

El jefe comunal subrayó que los trabajos representan una importante inversión municipal y destacó la planificación y el orden del municipio. “Hay un municipio planificado, con las cuentas ordenadas y superávit que se destina directamente a infraestructura en toda la ciudad”, sostuvo.

Asimismo, expresó que “es un orgullo neuquino llevar adelante estas obras. Neuquén debe ser el único lugar del país donde está ocurriendo este nivel de ejecución de infraestructura”.

“Es un plan sin precedentes. Estamos en el oeste llevando adelante las obras más importantes de la historia: 1.000 cuadras de asfalto que llegan de manera directa a los vecinos”, sostuvo la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini.

La funcionaria destacó que se trata de una obra integral que no contempla únicamente la pavimentación, sino también la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de los barrios. “No solo es asfalto, son todos los servicios que están por debajo: pluviales, agua y conectividad”, explicó.

“Somos un gobierno con las cuentas muy ordenadas y con mucha eficiencia, pero no somos un Estado ausente”, subrayó Pasqualini. Además, remarcó que las obras tendrán un impacto directo en la calidad de vida de miles de familias que durante años esperaron respuestas en materia de infraestructura y conectividad vial.

El despliegue territorial alcanza a 10 barrios y sectores estratégicos, entre ellos Hi.Be.Pa., Valentina Norte Rural, Almafuerte, Cuenca XVI y 370 Viviendas. El plazo estimado de ejecución será de entre ocho y diez meses.

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, señaló que las obras ya comenzaron y que permitirán mejorar la circulación vehicular y fortalecer la integración urbana de los barrios.

En este marco, destacó los trabajos de repavimentación que se llevan adelante sobre la calle San Martín, en el oeste de la ciudad. “Es una calle muy antigua. Estamos repavimentando las primeras 35 cuadras, desde el acceso al aeropuerto hacia la ciudad, entre Goya y Collón Curá”, explicó.

Además, detalló que el tramo comprendido entre Goya y O’Connor no contaba con cordón cuneta, por lo que también se está ejecutando esa infraestructura.

En otros sectores, en dirección a Collón Curá, ya se realizaron los trabajos de fresado y se colocó la nueva carpeta asfáltica.

Respecto a la calle Lago Muster, Nicola informó que actualmente se está ejecutando el sistema pluvial. “Esta obra nos va a permitir generar una conexión en paralelo con Lago Viedma, para tener una calle de ida y otra de vuelta”, señaló.

Por último, el funcionario remarcó que, si bien el plan tiene como eje el oeste de la ciudad, también se desarrollan proyectos de pavimentación en otros sectores.

“El objetivo es alcanzar el 100% de las calles pavimentadas en el próximo año y medio”, finalizó.

En detalle, el plan contempla las siguientes intervenciones:

Bragado, sector Genco (entre Crouzeilles y Autovía Norte): 40 cuadras.

Lago Muster (entre Néstor Barros y Crouzeilles): 20 cuadras.

Barrio Hi.Be.Pa. (cuadrante Néstor Barros, 1 de Enero, Juan Bezerra y Los Loros): 50 cuadras.

Barrio 370 Viviendas (cuadrante Crouzeilles, Juan Bezerra, Fogwill y Thomas): 70 cuadras.

1 de Enero (entre Néstor Barros y Osvaldo Soriano): 14 cuadras.

Las Torcazas (entre Lago Viedma y Claudio Vicente): 10 cuadras.

Osvaldo Soriano (entre Lago Viedma y Claudio Vicente): 12 cuadras.

Arturo Capdevilla (entre Lago Viedma y avenida Esperanza): 14 cuadras.

Cuenca Intermedia, cuadrante 1 (Gueller, El Chingolo, Claudio Vicente y Bailecito): 50 cuadras.

Cuenca XVI, cuadrante 2 (avenida Esperanza, Gervasoni y Bailecito): 70 cuadras.

Almafuerte, Los Hornos y Los Hornitos (cuadrante Crouzeilles, avenida Esperanza, Genco, Gervasoni y Lago Viedma): 650 cuadras.

"El municipio busca avanzar en la integración urbana del oeste neuquino, mejorar la infraestructura de los barrios y acercar a la ciudad al objetivo de completar la pavimentación en todos los sectores de Neuquén, no importa dónde vivas", concluyó Pasqualini.