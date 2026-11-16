Entradas para la Fiesta de la Confluencia 2027: se amplían las promociones para la compra del campo preferencial

Luego de la preventa exclusiva lanzada para clientes del BPN, este lunes quedó habilitada la compra con cualquier medio de pago. La novedad de esta edición para el campo preferencial.

Luego de la preventa exclusiva lanzada el viernes pasado, este lunes se amplía la venta de entradas para el campo preferencial de la nueva edición de la Fiesta de la Confluencia 2027 , que se celebrará en la Isla 132 de Neuquén Capital desde el 18 al 21 de febrero del año próximo.

El megaevento neuquino promete volver a convocar a multitudes en la Isla 132. La producción general del festival estará coordinada por el equipo de José Palazzo, creador del Cosquín Rock, en articulación con la Municipalidad de Neuquén. Para esta entrega, la grilla se estructuró en cuatro noches temáticas: cumbia, urbana, rock y folklore.

Como cada año, la mayor parte del predio estará habilitada para recorrer de forma gratuita. Sin embargo, a diferencia de ediciones anteriores, el sector preferencial incluirá una vista exclusiva para disfrutar de más cerca y con mayor comodidad a los artistas.

Fiesta de la Confluencia 2027: cómo sacar las entradas

Los fanáticos pueden adquirir sus pases preferenciales de manera 100% online a través de este link. El precio del campo preferencial para cada una de las noches es de $95.000 + service charge.

Quienes compren los tickets del campo preferencial disfrutarán de una experiencia diferente, a través de una pulsera con un chip que facilita su acceso rápido al predio.

Los que desean adquirirlas podrán hacerlo a partir de este lunes con cualquier medio de pago, incluyendo las tarjetas de crédito de todos los bancos.

María Isabel Sánchez

Pero hay mas buenas noticias para los compradores. Por un lado, se amplía la promoción de 9 cuotas sin interés para los clientes del BPN que seguirá vigente pese a la finalización de la preventa.

Y, por otra parte, se suma una nueva promoción para usuarios de Naranja X, que permitirá adquirir el Campo Preferencial para la Fiesta de la Confluencia 2027 en hasta 3 cuotas sin interés utilizando el plan Z.

Qué incluyen las entradas preferenciales

Los pases incluyen vista privilegiada del escenario y acceso con pulsera Pocket Cash. Este sistema permite cargar dinero de forma anticipada y hacer pagos sin efectivo (Tap). Para comprar comida, bebida y merchandising sólo hay que apoyar la pulsera en los lectores magnéticos y el monto se descuenta al instante.

Además, no se necesita conexión a Internet en el momento de abonar, lo que permite una atención más simple y veloz. En el sector preferencial, también habrá sanitarios exclusivos.

María Isabel Sánchez

Quienes adquieran sus entradas podrán retirar sus pulseras a partir del 15 de enero en un punto de entrega que será confirmado vía mail mas cerca de la fecha. Los compradores también contarán con la opción de recibir la pulsera en su domicilio, como un servicio adicional con costo.

Fiesta de la Confluencia 2027: la grilla día por día