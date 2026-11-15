Video impactante: un mono atacó a una mujer en plena calle y le provocó graves heridas

Las cámaras de seguridad registraron el ataque ocurrido en un complejo residencial de Vadodara, India, donde es habitual la presensia de estos animales.

El mono mordió salvajemente a la mujer en las piernas.

Una mujer sufrió graves heridas tras ser atacada por un mono mientras caminaba por una zona residencial de la ciudad de Vadodara , India . El episodio quedó registrado en un video de las cámaras de seguridad y generó preocupación por la violencia del animal.

El ataque ocurrió en el complejo habitacional Infinium Flats , en el sector TP-13 de Chhani Jakatnaka, donde la presencia de estos animales forma parte de una problemática recurrente. Las imágenes del ataque despertaron inquietud entre los vecinos, que conviven habitualmente con monos en los alrededores.

Tras el violento episodio, la víctima fue trasladada a un hospital cercano por las heridas que sufrió en distintas partes del cuerpo.

Cómo fue el ataque del mono a la mujer

Según relataron los residentes del complejo, el animal ingresó repentinamente al predio y atacó a la mujer mientras realizaba una caminata matutina.

El mono la mordió varias veces y le provocó heridas profundas. Los gritos de la víctima alertaron a las personas que estaban en el lugar, que intervinieron para auxiliarla y llevarla a un centro de salud.

#WATCH : Shocking CCTV Footage Shows Monkey Repeatedly Bites Woman at Vadodara Housing ComplexA monkey repeatedly attacked and bit a woman inside Infinium Flats in Vadodara, Gujarat. The incident occurred in the Chhani Jakatnaka area, and CCTV footage of the attack has gone viral.#Vadodara #Gujarat #MonkeyAttack #CCTVFootage — upuknews (@upuknews1) November 15, 2026

Las imágenes de las cámaras de seguridad, que muestran el momento de la agresión, se viralizaron en las redes sociales y aumentaron la preocupación de los habitantes del edificio.

Tras el episodio, los residentes alertaron al Departamento Forestal y reclamaron medidas para evitar nuevos ataques. Finalmente, un equipo de agentes forestales logró capturar al animal y colocarlo en una jaula durante el sábado.

Preocupación por la presencia de monos en zonas urbanas

El ataque reavivó el temor entre las familias del lugar, especialmente entre las mujeres y los padres de niños pequeños, que manifestaron preocupación por la posibilidad de nuevos episodios.

Los habitantes también señalaron que la presencia de monos en distintos sectores urbanos de Vadodara se convirtió en un problema recurrente y reclamaron respuestas concretas para garantizar la seguridad de la población.

Un joven murió tras ser atacado por una leona durante la grabación de un video para TikTok

Los ataques de animales a personas volvieron a generar preocupación por los riesgos de convivir o interactuar con especies salvajes. En otro episodio de características más graves, un joven de 19 años murió en Pakistán tras ser atacado por una leona mientras participaba en la grabación de un video para TikTok.

Por el hecho, la Policía detuvo a un influencer y al propietario del establecimiento, acusados de estar involucrados en el episodio.

El ataque ocurrió el miércoles 11 de noviembre en la localidad de Kahna, en las afueras de Lahore. La víctima fue identificada por medios locales como Talha, quien trabajaba en el predio donde se criaban animales salvajes.

De acuerdo con la reconstrucción policial, el influencer Nouman Hassan había llegado al lugar con la intención de grabar un video para sus redes sociales. Para hacerlo, habría pedido que sacaran a la leona de su jaula.

En esas circunstancias, el animal atacó al joven, que sufrió heridas de extrema gravedad. Talha fue trasladado de urgencia a un hospital privado, pero murió mientras recibía atención médica.

Según trascendió, el padre y el hermano de la víctima también trabajaban en la granja y habrían presenciado el episodio.

Detuvieron al influencer y al dueño de la granja

Tras el ataque, la Policía de Lahore arrestó a Hassan y al propietario del establecimiento, identificado como Fayyaz. Además, las autoridades clausuraron el predio y entregaron el animal al Departamento de Vida Silvestre.

Uno de los aspectos que investiga la Justicia es un presunto intento de ocultar lo ocurrido. Según informaron las autoridades, inicialmente se habría intentado presentar las heridas del adolescente como consecuencia de un ataque de un perro. Sin embargo, la investigación determinó que las lesiones habían sido provocadas por el felino.

La Policía también busca establecer si el establecimiento contaba con los permisos necesarios para tener animales salvajes y si cumplía con las medidas de seguridad correspondientes.

“Una pasión por TikTok no puede ser más importante que una vida humana”, expresó un portavoz de la Policía de Lahore, según declaraciones difundidas por medios internacionales.

“Nadie puede poner en riesgo la vida de una persona en nombre de un pasatiempo o del entretenimiento. Se investigarán tanto el intento de ocultar los hechos como todos los aspectos de la negligencia”, agregaron.