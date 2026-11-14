La defensa de Tony Janzen Valverde busca desvincularlo del video de torturas, mientras él mismo denuncia amenazas de muerte en prisión.

Triple femicidio de Florencio Varela: "Pequeño J" negó ser el hombre que tortura a Lara Gutiérrez en el video

Tony Janzen Valverde, conocido como "Pequeño J" , volvió a hablar desde el penal de Ezeiza, donde permanece detenido por el triple femicidio narco de Florencio Varela. En una nueva entrevista, se refirió a la difusión de las imágenes de las torturas sufridas por una de las víctimas y rechazó las acusaciones en su contra.

El acusado aseguró que no estuvo en el lugar del crimen, negó haber tenido el video en su teléfono y sostuvo que está dispuesto a someterse a peritajes para determinar si es el hombre que aparece sujetando a Lara Gutiérrez, de 15 años, mientras otro integrante de la banda la mutila.

La difusión de las imágenes generó un nuevo movimiento en la investigación judicial. Además de las declaraciones de Valverde, su defensa denunció que recibió amenazas de muerte dentro del complejo penitenciario y anticipó que buscará cuestionar la validez del material audiovisual como prueba.

Pequeño J negó estar en el video de las torturas

"Yo no soy el del video", afirmó Tony Janzen Valverde al ser consultado por las imágenes que muestran las agresiones contra Lara Gutiérrez, la más joven de las tres víctimas del triple femicidio ocurrido en septiembre de 2025.

Según la investigación federal, uno de los hombres que aparece en la grabación sería "Pequeño J". En las imágenes se observa cómo dos personas rodean a la adolescente: mientras una la sostiene, la otra le amputa el meñique con una tijera cortapernos.

Frente a las acusaciones, Valverde manifestó que está dispuesto a someterse a un peritaje antropométrico para determinar si el hombre que aparece en la grabación tiene sus características físicas.

"Estoy dispuesto a someterme a un peritaje antropométrico para que la sociedad y el juez se quiten la incógnita porque, la verdad, todo lo que llegue a salir, así sea algo mínimo, lo pueden usar en mi contra", sostuvo.

También negó haber tenido el video en su celular o haber recibido las imágenes de otra persona. Consultado sobre si la tortura había sido transmitida en vivo, respondió que no tenía conocimiento.

Amenazas de muerte dentro del penal de Ezeiza

Después de la difusión del video, la defensa de Valverde, encabezada por el abogado Lucas Contreras Alderete, presentó una denuncia ante la Justicia Federal de Morón por presuntas amenazas que el acusado habría recibido en el sector de presos de alto riesgo del penal de Ezeiza.

Según la presentación, otros internos lo habrían increpado con amenazas de muerte luego de que se conocieran las imágenes de las torturas a Lara Gutiérrez.

El propio Valverde aseguró que teme por su integridad física y cuestionó las consecuencias que tuvo la publicación del material. "Quienes publicaron ese video no se dan cuenta que, ahora, mi vida corre peligro", expresó.

Además, indicó que desde entonces se implementó un protocolo de seguridad que incluye controles diarios y revisiones físicas para comprobar que no haya sufrido agresiones dentro del establecimiento penitenciario.

La estrategia de la defensa para cuestionar el video

En paralelo, la Justicia Federal de Morón inició una investigación para determinar cómo se filtró el registro audiovisual de las torturas. La defensa de "Pequeño J" adelantó que buscará intervenir como querellante en esa causa para impulsar la identificación de los responsables de la difusión.

El abogado Lucas Contreras Alderete también anticipó que cuestionará la incorporación del video como prueba en el expediente por el triple femicidio.

Entre los argumentos que pretende presentar mencionó posibles irregularidades en la obtención del material, la validez de la prueba trasladada, una presunta vulneración del derecho de defensa y problemas en la cadena de custodia y trazabilidad del archivo.

Por otra parte, la defensa espera que se realicen distintas pericias para establecer si el hombre que aparece sujetando a Lara es Valverde. Entre los estudios mencionados se encuentran análisis antropométricos, scopométricos y de comparación facial, además de un reconocimiento de voz.

Detuvieron en Perú a otro sospechoso del triple femicidio

Mientras continúa la investigación, en las últimas horas fue detenido en Perú Abel Josuel Taya Humpire, otro de los sospechosos buscados por su presunta participación en el triple femicidio.

El hombre fue localizado en el distrito de Santa Anita, en Lima, durante un operativo coordinado con la Policía Federal Argentina a través de la Oficina Central Buenos Aires de Interpol.

Su captura representa un nuevo avance en la búsqueda de los integrantes de la banda del Bajo Flores señalados en la causa.