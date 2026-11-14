La rotura del caño ocurrió a las 9:44 y la empresa no llamó a los servicios de emergencia. Hay un muerto, 30 heridos y dos desaparecidos.

Metrogas tardó más de una hora en alertar a emergencias tras la pérdida de gas que causó la explosión en Remedios de Escalada

La explosión que destruyó numerosos comercios, vehículos y hasta causó una muerte y numerosos heridos en Remedios de Escalada no fue un accidente instantáneo: la rotura del caño de gas ocurrió a las 9:44, más de una hora antes de que todo volara por los aires.

Y durante ese tiempo, de acuerdo a los testimonios de vecinos, Metrogas no llamó a los servicios de emergencia. En cambio, según el comunicado oficial del Municipio de Lanús , el personal de la empresa reportó el incidente a su propio servicio de emergencias interno, una decisión que, según las autoridades, costó un tiempo de evacuación valioso.

El director de Defensa Civil del municipio, Claudio Arale , fue contundente en la conferencia de prensa: Metrogas consideró la situación "controlada" y no emitió ninguna alerta. "Eso constituiría una violación del protocolo", señaló. La alerta municipal recién llegó a las 10:52. Minutos después, la explosión.

La causa fue la perforación accidental de un caño de distribución de gas por parte de una tuneladora operada por Exgadet, empresa subcontratada por Metrogas para realizar trabajos de renovación de la red en la calle Beltrán. La Justicia ordenó la identificación de dos ejecutivos de Metrogas y el ente regulador ENARGAS anunció que realizará auditorías para la causa judicial.

Un muerto, 30 heridos y dos desaparecidos

El saldo del hecho es de una persona muerta, cuya identidad aún no pudo ser establecida —el cuerpo requiere pericias forenses—, 30 heridos y dos desaparecidos. De los heridos, 7 fueron trasladados en primera instancia al Hospital Evita con quemaduras graves y luego derivados a clínicas privadas a través de sus ART. Algunos de los menos graves ya recibieron el alta.

Equipos con perros entrenados rastreaban los escombros de los locales destruidos —la fiambrería, un mercadito, una granja y un local de ropa— para determinar si hay más víctimas.

La zona donde funcionaba la fiambrería ya fue peritada por la Policía Científica, por bomberos de la Provincia y por el área de Obras Particulares del municipio, y en breve comenzará su demolición controlada por riesgo de derrumbe. Otra sección sobre la calle Beltrán sigue bajo peritaje y permanece inaccesible.

El malestar de los vecinos

Los vecinos evacuados en un radio de 100 metros del epicentro aún no pueden regresar a sus hogares. Sin luz ni gas, son acompañados por personal de Defensa Civil para retirar medicación y pertenencias básicas, con el compromiso de que la zona de restricción se irá reduciendo a medida que los peritos terminen su trabajo.

En el lugar circulan abogados privados que ofrecen asesoramiento legal, y desde distintos sectores se habla de una posible demanda colectiva contra Metrogas. "El mientras tanto es desesperante", resumió una periodista presente en el lugar, en diálogo con vecinos que empezaron a relatar otras irregularidades previas en la zona: trabajos de empresas de servicios que rompen caños y los tapan con tierra sin reparar el daño, cortes de agua sin aviso y reclamos sin respuesta.

Una trágica explosión se registró este viernes minutos antes de las 11 de la mañana. @capocchisandra

Durante la madrugada del sábado, Metrogas logró finalmente cortar la fuga y los bomberos extinguieron por completo el incendio. La investigación judicial avanza para determinar las responsabilidades penales.