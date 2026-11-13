Escalofriante video de los primeros segundos tras la explosión en Lanús: pánico y gritos desesperados

Las imágenes muestran el caos desatado a pocos metros del estallido. Se escuchan gritos de dolor, bocinas y personas que intentan escapar de las llamas.

Un video que comenzó a circular en las redes sociales permitió reconstruir los dramáticos primeros segundos posteriores a la explosión en Remedios de Escalada , partido bonaerense de Lanús. Las imágenes muestran una escena de desesperación, con personas que intentan alejarse del fuego, gritos de dolor y vecinos que buscan ponerse a salvo mientras las llamas avanzan.

La grabación fue realizada desde el interior de un comercio ubicado a escasos metros del lugar donde se produjo el estallido . En medio del desconcierto, se escucha a un hombre visiblemente asustado que le pide a una compañera que abandone rápidamente el lugar: "Vámonos rápido, es una locura".

Mientras ambos intentan salir, de fondo se escuchan los gritos de otras personas, aparentemente heridas por la explosión. Al llegar al exterior, el escenario es todavía más impactante: el ruido de las llamas consumiendo todo se mezcla con bocinas de vehículos, voces de personas alarmadas y pedidos de ayuda.

En otro tramo de la filmación se observa cómo algunas personas arrastran a una persona que estaba tendida en el suelo para alejarla del sector afectado. También aparece un hombre que camina con toda su ropa quemada, en medio de una situación de absoluto caos.

Las imágenes reflejan la magnitud del episodio y el desconcierto que se vivió en los primeros instantes, cuando todavía no se conocía el alcance de la explosión ni la cantidad de personas afectadas.

Explosión en Remedios de Escalada: un muerto, 30 heridos y dos desaparecidos

El Municipio de Lanús confirmó este viernes la primera víctima fatal por la explosión y el incendio. Además, informó que hay 30 heridos y dos personas desaparecidas.

De acuerdo con el comunicado oficial, el incidente se originó por la rotura de una cañería de la red de distribución de gas durante trabajos de renovación realizados por la empresa Exgadet, contratada por MetroGAS.

Según la reconstrucción municipal, el daño se produjo a las 9:44, cuando una máquina tuneladora perforó el conducto. La explosión, en tanto, fue reportada a las 10:52 a través del Sistema de Emergencias local. El gobierno de Lanús cuestionó que los trabajadores habrían comunicado la rotura al servicio interno de la distribuidora, en lugar de alertar a los servicios de emergencia.

Dos empleados jerárquicos de MetroGAS quedaron detenidos

La investigación judicial también tuvo novedades horas después del estallido. Según trascendió, dos empleados jerárquicos de MetroGAS que se encontraban en el lugar luego de la explosión quedaron detenidos por disposición de la fiscalía.

La causa está a cargo de la fiscal Yanina Estévez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Lanús.

Por su parte, el director de Asuntos Corporativos de MetroGAS, Alejandro Di Lazzaro, explicó en diálogo con TN que los operarios de la distribuidora recibieron el alerta por la fuga de gas a las 9:44. También confirmó que los trabajos eran realizados por una empresa tercerizada y que un operario habría provocado la rotura con una tuneladora.

El directivo señaló que se trabajaba para prensar el segundo extremo del caño afectado, una maniobra que permitiría extinguir el fuego.