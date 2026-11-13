Resultados de las quinielas de hoy viernes 13 de noviembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Viernes, 13 de noviembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 3452
1° 3452, 2° 9951, 3° 6062, 4° 7370, 5° 7137, 6° 1744, 7° 1250, 8° 6182, 9° 0138, 10° 0366, 11° 2919, 12° 5547, 13° 7320, 14° 7900, 15° 7981, 16° 4113, 17° 1455, 18° 8727, 19° 9054, 20° 1583
El Primero
Cabeza: 3802
1° 3802, 2° 9315, 3° 4838, 4° 5424, 5° 5352, 6° 0921, 7° 1304, 8° 7532, 9° 9066, 10° 3779, 11° 5694, 12° 4049, 13° 4329, 14° 9101, 15° 7098, 16° 0380, 17° 8733, 18° 8445, 19° 2941, 20° 8022
La Matutina
Cabeza: 8452
1° 8452, 2° 3558, 3° 0046, 4° 9048, 5° 6268, 6° 4992, 7° 2415, 8° 4046, 9° 0893, 10° 4223, 11° 6650, 12° 4083, 13° 5187, 14° 5780, 15° 0904, 16° 2068, 17° 3548, 18° 5918, 19° 4461, 20° 8131
La Vespertina
Cabeza: 8093
1° 8093, 2° 6664, 3° 9977, 4° 1439, 5° 3265, 6° 6487, 7° 9045, 8° 8730, 9° 0737, 10° 9980, 11° 5562, 12° 0422, 13° 3771, 14° 2837, 15° 7826, 16° 5685, 17° 7070, 18° 7453, 19° 0209, 20° 3918
La Nocturna
Cabeza: 0294
1° 0294, 2° 7203, 3° 2524, 4° 2111, 5° 2432, 6° 6657, 7° 1115, 8° 5934, 9° 4366, 10° 5284, 11° 8609, 12° 4742, 13° 5648, 14° 3649, 15° 0887, 16° 0046, 17° 4386, 18° 6956, 19° 5882, 20° 7208
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 1246
1° 1246, 2° 7943, 3° 5730, 4° 5343, 5° 8905, 6° 8613, 7° 4649, 8° 1856, 9° 0934, 10° 1617, 11° 2342, 12° 0954, 13° 4947, 14° 0501, 15° 1759, 16° 2525, 17° 2059, 18° 4282, 19° 8203, 20° 8532
El Primero
Cabeza: 5633
1° 5633, 2° 2042, 3° 5104, 4° 6324, 5° 9365, 6° 0922, 7° 4907, 8° 7049, 9° 7783, 10° 0752, 11° 6327, 12° 6191, 13° 3308, 14° 3657, 15° 9950, 16° 6658, 17° 9649, 18° 9972, 19° 3888, 20° 0908
La Matutina
Cabeza: 7438
1° 7438, 2° 0485, 3° 0903, 4° 8287, 5° 1606, 6° 3473, 7° 3744, 8° 6816, 9° 8422, 10° 7611, 11° 7534, 12° 2521, 13° 1068, 14° 5454, 15° 5955, 16° 6217, 17° 9142, 18° 0244, 19° 0768, 20° 5172
La Vespertina
Cabeza: 8054
1° 8054, 2° 9296, 3° 7141, 4° 2515, 5° 7353, 6° 0397, 7° 7222, 8° 4941, 9° 5073, 10° 3544, 11° 8966, 12° 3196, 13° 4585, 14° 1812, 15° 7693, 16° 9495, 17° 8692, 18° 4224, 19° 5373, 20° 4993
La Nocturna
Cabeza: 9792
1° 9792, 2° 7661, 3° 5862, 4° 6611, 5° 4889, 6° 9043, 7° 3631, 8° 3748, 9° 2776, 10° 7887, 11° 4474, 12° 4361, 13° 9258, 14° 1779, 15° 2095, 16° 7428, 17° 4651, 18° 5035, 19° 4334, 20° 7768
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 7105
1° 7105, 2° 3611, 3° 6887, 4° 6059, 5° 6727, 6° 3368, 7° 1673, 8° 5523, 9° 1131, 10° 1953, 11° 4639, 12° 8906, 13° 2677, 14° 2707, 15° 4177, 16° 5312, 17° 2376, 18° 6612, 19° 9573, 20° 3178
El Primero
Cabeza: 8071
1° 8071, 2° 5589, 3° 3135, 4° 2110, 5° 0524, 6° 9486, 7° 1580, 8° 0780, 9° 0517, 10° 9142, 11° 4401, 12° 6177, 13° 7157, 14° 7960, 15° 7932, 16° 8241, 17° 9443, 18° 7940, 19° 2865, 20° 1886
La Matutina
Cabeza: 8652
1° 8652, 2° 5465, 3° 5911, 4° 8559, 5° 9471, 6° 7132, 7° 9696, 8° 8631, 9° 9953, 10° 4760, 11° 2102, 12° 9002, 13° 4173, 14° 5332, 15° 1726, 16° 9376, 17° 8249, 18° 5034, 19° 6442, 20° 0143
La Vespertina
Cabeza: 5291
1° 5291, 2° 2877, 3° 7701, 4° 7589, 5° 3632, 6° 6701, 7° 7456, 8° 9689, 9° 4864, 10° 6291, 11° 6786, 12° 8764, 13° 9896, 14° 7097, 15° 3445, 16° 6918, 17° 9671, 18° 6367, 19° 8106, 20° 4154
La Nocturna
Cabeza: 9861
1° 9861, 2° 6667, 3° 3873, 4° 9469, 5° 5726, 6° 6348, 7° 7589, 8° 4844, 9° 8042, 10° 3008, 11° 5422, 12° 5590, 13° 3384, 14° 1411, 15° 6939, 16° 3571, 17° 7235, 18° 8916, 19° 0466, 20° 5539
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 0738
1° 0738, 2° 3700, 3° 5182, 4° 8727, 5° 9473, 6° 0444, 7° 0403, 8° 3692, 9° 4699, 10° 1133, 11° 5830, 12° 8145, 13° 4205, 14° 1801, 15° 2170, 16° 4563, 17° 7520, 18° 7682, 19° 4933, 20° 9737
El Primero
No se registraron resultados para este sorteo.
La Matutina
Cabeza: 4471
1° 4471, 2° 4608, 3° 1021, 4° 0690, 5° 2673, 6° 1673, 7° 3170, 8° 1819, 9° 3603, 10° 7368, 11° 6572, 12° 7402, 13° 5252, 14° 9620, 15° 7777, 16° 2121, 17° 0120, 18° 9259, 19° 9864, 20° 7616
La Vespertina
Cabeza: 3461
1° 3461, 2° 7063, 3° 6396, 4° 9658, 5° 4187, 6° 8557, 7° 2123, 8° 7538, 9° 8351, 10° 9489, 11° 5782, 12° 7717, 13° 5558, 14° 1793, 15° 8704, 16° 4663, 17° 7748, 18° 2962, 19° 5185, 20° 7072
La Nocturna
Cabeza: 3238
1° 3238, 2° 3624, 3° 9923, 4° 0636, 5° 6691, 6° 0947, 7° 6822, 8° 4051, 9° 9342, 10° 3146, 11° 4598, 12° 7119, 13° 6635, 14° 4347, 15° 4817, 16° 6133, 17° 4299, 18° 3750, 19° 7303, 20° 2783
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 5601
1° 5601, 2° 7805, 3° 7798, 4° 3261, 5° 4129, 6° 5786, 7° 9188, 8° 0652, 9° 1954, 10° 9414, 11° 1188, 12° 9910, 13° 3861, 14° 6944, 15° 9106, 16° 1142, 17° 9443, 18° 5439, 19° 0983, 20° 5028
El Primero
Cabeza: 9532
1° 9532, 2° 1892, 3° 7783, 4° 8157, 5° 4236, 6° 2275, 7° 4436, 8° 4324, 9° 4472, 10° 6467, 11° 0061, 12° 3429, 13° 0633, 14° 5398, 15° 7148, 16° 6803, 17° 6971, 18° 4897, 19° 1674, 20° 6525
La Matutina
Cabeza: 2124
1° 2124, 2° 7911, 3° 3337, 4° 9803, 5° 7773, 6° 6158, 7° 0557, 8° 6424, 9° 1528, 10° 5310, 11° 8124, 12° 0050, 13° 8641, 14° 8464, 15° 8489, 16° 0408, 17° 4188, 18° 3150, 19° 8328, 20° 2038
La Vespertina
Cabeza: 2304
1° 2304, 2° 3431, 3° 1475, 4° 4229, 5° 8897, 6° 8171, 7° 4496, 8° 5360, 9° 1542, 10° 8482, 11° 5665, 12° 6049, 13° 2401, 14° 9649, 15° 2701, 16° 3829, 17° 5713, 18° 3951, 19° 2206, 20° 6304
La Nocturna
Cabeza: 4279
1° 4279, 2° 7239, 3° 3603, 4° 6844, 5° 5592, 6° 2874, 7° 5350, 8° 5467, 9° 7358, 10° 5114, 11° 9981, 12° 2587, 13° 8309, 14° 4876, 15° 4170, 16° 4055, 17° 4650, 18° 5257, 19° 2826, 20° 5491
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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