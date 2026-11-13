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Resultados de las quinielas de hoy viernes 13 de noviembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Por Héctor Bolillo
Resultados de las quinielas de hoy viernes 13 de noviembre de 2026

Resultados de las quinielas de hoy viernes 13 de noviembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada del Viernes, 13 de noviembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 3452
1° 3452, 2° 9951, 3° 6062, 4° 7370, 5° 7137, 6° 1744, 7° 1250, 8° 6182, 9° 0138, 10° 0366, 11° 2919, 12° 5547, 13° 7320, 14° 7900, 15° 7981, 16° 4113, 17° 1455, 18° 8727, 19° 9054, 20° 1583

El Primero

Cabeza: 3802
1° 3802, 2° 9315, 3° 4838, 4° 5424, 5° 5352, 6° 0921, 7° 1304, 8° 7532, 9° 9066, 10° 3779, 11° 5694, 12° 4049, 13° 4329, 14° 9101, 15° 7098, 16° 0380, 17° 8733, 18° 8445, 19° 2941, 20° 8022

La Matutina

Cabeza: 8452
1° 8452, 2° 3558, 3° 0046, 4° 9048, 5° 6268, 6° 4992, 7° 2415, 8° 4046, 9° 0893, 10° 4223, 11° 6650, 12° 4083, 13° 5187, 14° 5780, 15° 0904, 16° 2068, 17° 3548, 18° 5918, 19° 4461, 20° 8131

La Vespertina

Cabeza: 8093
1° 8093, 2° 6664, 3° 9977, 4° 1439, 5° 3265, 6° 6487, 7° 9045, 8° 8730, 9° 0737, 10° 9980, 11° 5562, 12° 0422, 13° 3771, 14° 2837, 15° 7826, 16° 5685, 17° 7070, 18° 7453, 19° 0209, 20° 3918

La Nocturna

Cabeza: 0294
1° 0294, 2° 7203, 3° 2524, 4° 2111, 5° 2432, 6° 6657, 7° 1115, 8° 5934, 9° 4366, 10° 5284, 11° 8609, 12° 4742, 13° 5648, 14° 3649, 15° 0887, 16° 0046, 17° 4386, 18° 6956, 19° 5882, 20° 7208

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 1246
1° 1246, 2° 7943, 3° 5730, 4° 5343, 5° 8905, 6° 8613, 7° 4649, 8° 1856, 9° 0934, 10° 1617, 11° 2342, 12° 0954, 13° 4947, 14° 0501, 15° 1759, 16° 2525, 17° 2059, 18° 4282, 19° 8203, 20° 8532

El Primero

Cabeza: 5633
1° 5633, 2° 2042, 3° 5104, 4° 6324, 5° 9365, 6° 0922, 7° 4907, 8° 7049, 9° 7783, 10° 0752, 11° 6327, 12° 6191, 13° 3308, 14° 3657, 15° 9950, 16° 6658, 17° 9649, 18° 9972, 19° 3888, 20° 0908

La Matutina

Cabeza: 7438
1° 7438, 2° 0485, 3° 0903, 4° 8287, 5° 1606, 6° 3473, 7° 3744, 8° 6816, 9° 8422, 10° 7611, 11° 7534, 12° 2521, 13° 1068, 14° 5454, 15° 5955, 16° 6217, 17° 9142, 18° 0244, 19° 0768, 20° 5172

La Vespertina

Cabeza: 8054
1° 8054, 2° 9296, 3° 7141, 4° 2515, 5° 7353, 6° 0397, 7° 7222, 8° 4941, 9° 5073, 10° 3544, 11° 8966, 12° 3196, 13° 4585, 14° 1812, 15° 7693, 16° 9495, 17° 8692, 18° 4224, 19° 5373, 20° 4993

La Nocturna

Cabeza: 9792
1° 9792, 2° 7661, 3° 5862, 4° 6611, 5° 4889, 6° 9043, 7° 3631, 8° 3748, 9° 2776, 10° 7887, 11° 4474, 12° 4361, 13° 9258, 14° 1779, 15° 2095, 16° 7428, 17° 4651, 18° 5035, 19° 4334, 20° 7768

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 7105
1° 7105, 2° 3611, 3° 6887, 4° 6059, 5° 6727, 6° 3368, 7° 1673, 8° 5523, 9° 1131, 10° 1953, 11° 4639, 12° 8906, 13° 2677, 14° 2707, 15° 4177, 16° 5312, 17° 2376, 18° 6612, 19° 9573, 20° 3178

El Primero

Cabeza: 8071
1° 8071, 2° 5589, 3° 3135, 4° 2110, 5° 0524, 6° 9486, 7° 1580, 8° 0780, 9° 0517, 10° 9142, 11° 4401, 12° 6177, 13° 7157, 14° 7960, 15° 7932, 16° 8241, 17° 9443, 18° 7940, 19° 2865, 20° 1886

La Matutina

Cabeza: 8652
1° 8652, 2° 5465, 3° 5911, 4° 8559, 5° 9471, 6° 7132, 7° 9696, 8° 8631, 9° 9953, 10° 4760, 11° 2102, 12° 9002, 13° 4173, 14° 5332, 15° 1726, 16° 9376, 17° 8249, 18° 5034, 19° 6442, 20° 0143

La Vespertina

Cabeza: 5291
1° 5291, 2° 2877, 3° 7701, 4° 7589, 5° 3632, 6° 6701, 7° 7456, 8° 9689, 9° 4864, 10° 6291, 11° 6786, 12° 8764, 13° 9896, 14° 7097, 15° 3445, 16° 6918, 17° 9671, 18° 6367, 19° 8106, 20° 4154

La Nocturna

Cabeza: 9861
1° 9861, 2° 6667, 3° 3873, 4° 9469, 5° 5726, 6° 6348, 7° 7589, 8° 4844, 9° 8042, 10° 3008, 11° 5422, 12° 5590, 13° 3384, 14° 1411, 15° 6939, 16° 3571, 17° 7235, 18° 8916, 19° 0466, 20° 5539

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 0738
1° 0738, 2° 3700, 3° 5182, 4° 8727, 5° 9473, 6° 0444, 7° 0403, 8° 3692, 9° 4699, 10° 1133, 11° 5830, 12° 8145, 13° 4205, 14° 1801, 15° 2170, 16° 4563, 17° 7520, 18° 7682, 19° 4933, 20° 9737

El Primero

No se registraron resultados para este sorteo.

La Matutina

Cabeza: 4471
1° 4471, 2° 4608, 3° 1021, 4° 0690, 5° 2673, 6° 1673, 7° 3170, 8° 1819, 9° 3603, 10° 7368, 11° 6572, 12° 7402, 13° 5252, 14° 9620, 15° 7777, 16° 2121, 17° 0120, 18° 9259, 19° 9864, 20° 7616

La Vespertina

Cabeza: 3461
1° 3461, 2° 7063, 3° 6396, 4° 9658, 5° 4187, 6° 8557, 7° 2123, 8° 7538, 9° 8351, 10° 9489, 11° 5782, 12° 7717, 13° 5558, 14° 1793, 15° 8704, 16° 4663, 17° 7748, 18° 2962, 19° 5185, 20° 7072

La Nocturna

Cabeza: 3238
1° 3238, 2° 3624, 3° 9923, 4° 0636, 5° 6691, 6° 0947, 7° 6822, 8° 4051, 9° 9342, 10° 3146, 11° 4598, 12° 7119, 13° 6635, 14° 4347, 15° 4817, 16° 6133, 17° 4299, 18° 3750, 19° 7303, 20° 2783

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 5601
1° 5601, 2° 7805, 3° 7798, 4° 3261, 5° 4129, 6° 5786, 7° 9188, 8° 0652, 9° 1954, 10° 9414, 11° 1188, 12° 9910, 13° 3861, 14° 6944, 15° 9106, 16° 1142, 17° 9443, 18° 5439, 19° 0983, 20° 5028

El Primero

Cabeza: 9532
1° 9532, 2° 1892, 3° 7783, 4° 8157, 5° 4236, 6° 2275, 7° 4436, 8° 4324, 9° 4472, 10° 6467, 11° 0061, 12° 3429, 13° 0633, 14° 5398, 15° 7148, 16° 6803, 17° 6971, 18° 4897, 19° 1674, 20° 6525

La Matutina

Cabeza: 2124
1° 2124, 2° 7911, 3° 3337, 4° 9803, 5° 7773, 6° 6158, 7° 0557, 8° 6424, 9° 1528, 10° 5310, 11° 8124, 12° 0050, 13° 8641, 14° 8464, 15° 8489, 16° 0408, 17° 4188, 18° 3150, 19° 8328, 20° 2038

La Vespertina

Cabeza: 2304
1° 2304, 2° 3431, 3° 1475, 4° 4229, 5° 8897, 6° 8171, 7° 4496, 8° 5360, 9° 1542, 10° 8482, 11° 5665, 12° 6049, 13° 2401, 14° 9649, 15° 2701, 16° 3829, 17° 5713, 18° 3951, 19° 2206, 20° 6304

La Nocturna

Cabeza: 4279
1° 4279, 2° 7239, 3° 3603, 4° 6844, 5° 5592, 6° 2874, 7° 5350, 8° 5467, 9° 7358, 10° 5114, 11° 9981, 12° 2587, 13° 8309, 14° 4876, 15° 4170, 16° 4055, 17° 4650, 18° 5257, 19° 2826, 20° 5491

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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