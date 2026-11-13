Explosión en Remedios de Escalada: confirmaron un muerto, 30 heridos y dos desaparecidos

El estallido se produjo tras una fuga de gas provocada por una máquina tuneladora que dañó una cañería durante trabajos para MetroGAS.

El Municipio de Lanús confirmó este viernes la primera víctima fatal por la explosión y el incendio ocurridos en Remedios de Escalada , tras una fuga de gas provocada durante trabajos de renovación de la red de distribución. Además, informó que hay 30 heridos y dos personas desaparecidas.

Según detalló el gobierno municipal en un comunicado, una máquina tuneladora utilizada por la empresa Exgadet, contratada por MetroGAS, dañó una cañería de la red. El incidente se habría producido a las 9:44, mientras que la explosión fue reportada a las 10:52 a través del Sistema de Emergencias local.

El Municipio señaló que el personal de la empresa habría informado la rotura al servicio interno de la distribuidora, en lugar de comunicarse con los servicios de emergencia.

Por su parte, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) informó que sigue de cerca la situación y mantiene contacto permanente con MetroGAS. También confirmó que las causas del incidente se encuentran bajo investigación.

Dos empleados de Metrogas quedaron detenidos tras la explosión

Según informó Arale horas más tarde, la fiscalía a cargo de la investigación, detuvo a dos empleados jerárquicos de Metrogas que se encontraban presentes en el lugar luego de la explosión.

La causa está a cargo de la fiscal Yanina Estévez, de la Unidad Funcional de Instrucción ( UFI ) 6 de Lanus.

Habló un representante de Metrogas

En diálogo con TN, el director de Asuntos Corporativos de Metrogas, Alejandro Di Lazzaro, afirmó que los operarios de la empresa recibieron el alerta de la fuga de gas a las 9:44 de la mañana.

El sector donde ocurrió la explosión estaba siendo intervenido por trabajadores de una empresa tercerizada por Metrogas, que ejecuta una obra de renovación de la red de gas. Según informó, un operario de esa empresa habría provocado la rotura utilizando una tuneladora.

Una trágica explosión se registró este viernes minutos antes de las 11 de la mañana. @capocchisandra

Según estimó, el segundo extremo del caño afectado estará, "en el mejor de los casos", prensado en la próxima hora, lo que posibilitará que se extinga el fuego.

Qué dijo la dueña de la fiambrería donde ocurrió la explosión

"Entré al negocio y había olor a gas. Perforaron un caño, la pérdida era enorme y explotó todo." Con esas palabras, Elisa, dueña de la fiambrería ubicada en el epicentro de la explosión, describió el momento en que su negocio —y todo lo que lo rodeaba— voló por los aires. Habló minutos después del hecho, visiblemente conmocionada.

"Nos agarró como una onda expansiva. Explotó todo, no me quedó nada", dijo la mujer en una nota con Crónica Tv. Además de su local, enumeró que se vieron afectados una pollería, una casa de ropas, una casa, edificios y una tienda de mascotas.

Elisa contó que ella y quienes estaban en el local tuvieron que salir corriendo antes de que el fuego los alcanzara. Fue directa al señalar responsabilidades: "Fue una imprudencia. Una negligencia total. Parecía que no tomaban conciencia". Y cerró con una frase que resumió el drama: "Estamos vivos, pero nos quedamos sin nada".