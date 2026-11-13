Otra provincia se suma a Neuquén y anuncia el desdoblamiento de las elecciones 2027

El llamado oficial se publicará en los próximos días y confirmará el desdoblamiento de los comicios nacionales.

Con esta definición, se convierte en la cuarta provincia en confirmar el desdoblamiento de sus elecciones de los comicios nacionales.

Este lunes, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa y el intendente de la ciudad capital, Mariano Gaido dejaron establecido el cronograma de los comicios del año que viene. Así confirmaron que desdoblan las elecciones de las presidenciales 2027 y se votará en el verano. En las últimas horas, otra provincia se sumó a esta decisión.

La provincia de Salta ya empieza a delinear su calendario político de cara al próximo año y confirmó que las elecciones provinciales de 2027 se llevarán a cabo el domingo 16 de mayo. Con esta definición, se convierte en la cuarta provincia en confirmar el desdoblamiento de sus elecciones de los comicios nacionales.

Según precisaron fuentes oficiales al diario El Tribuno, el decreto de convocatoria formal se publicaría en el Boletín Oficial el próximo lunes, dando inicio a un cronograma en el que los salteños elegirán gobernador, vicegobernador, intendentes, concejales y legisladores provinciales.

El esquema ratifica la decisión del Ejecutivo provincial de mantener el desdoblamiento electoral, separando los comicios locales de la contienda nacional para enfocar el debate en la agenda propia del distrito.

En diálogo con medios locales, el coordinador de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica, Ricardo Villada, anticipó el formato de la votación: "El tercer domingo del mes serán las elecciones, seguramente el próximo 16 de mayo. Sin PASO y con el mismo sistema electoral que venimos utilizando. Es una fecha razonable; casi 20 provincias adelantarán el proceso electoral".

De acuerdo con los plazos previstos en la convocatoria, el martes 16 de marzo vencerá el término para la presentación de alianzas y frentes electorales, mientras que la campaña proselitista formal comenzará el viernes 16 de abril.

En esta oportunidad, además de los cargos ejecutivos locales y municipales, se renovará la mitad de ambas cámaras legislativas: 30 de las 60 bancas de Diputados y 11 de las 23 del Senado.

Qué provincias desdoblaron sus elecciones de las nacionales

El pasado lunes, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el intendente de la capital provincial, Mariano Gaido, dejaron establecido por decreto que los comicios se celebrarán el 14 de febrero mediante el sistema de Boleta Única Electrónica.

El gobernador Maximiliano Pullaro anunció que Santa Fe votará con calendario propio. El esquema informado contempla las PASO provinciales para el 18 de abril de 2027 y las elecciones generales para el 13 de junio. Pullaro aclaró que el decreto de convocatoria todavía no estaba firmado, pero ratificó meses y fechas previstos.

Tucumán, por su parte, tiene previsto votar el 9 de mayo. Osvaldo Jaldo resolvió separar los comicios provinciales de los nacionales, en una elección en la que se definirán gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes y autoridades locales.

Además de las ya mencionadas, autoridades de Misiones, Corrientes, Chaco, Mendoza y Chubut han explicitado su intención de desdoblar, aunque sin confirmación de fecha.

Por otro lado, también se espera que Río Negro, Tierra del Fuego, San Juan, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Formosa y Córdoba definan poner fechas anteriores a las elecciones nacionales.

Hasta ahora solo Catamarca anunció sus comicios en la misma fecha que los nacionales y se especula que similar decisión adoptará el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. En tanto, persisten las dudas sobre la definición de la fecha de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad.