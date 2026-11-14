Explosión en Remedios de Escalada: buscan restos humanos entre los escombros

Explosión en Lanús: se cortó la fuga de gas, paró el incendio y buscan restos humanos entre los escombros

Los bomberos finalizaron durante la madrugada las tareas de enfriamiento en la zona de la explosión ocurrida en Remedios de Escalada , partido de Lanús. Tras controlar la pérdida de gas y apagar por completo las llamas, el operativo avanzará con perros especializados para determinar si hay más víctimas entre los restos de los comercios destruidos.

El escenario que dejó la explosión es devastador. En la esquina donde funcionaban una fiambrería y un mercadito quedaron solamente las paredes medianeras. Sobre la calle Beltrán, otros comercios, entre ellos una pequeña granja y un local de ropa, fueron completamente destruidos por el fuego.

También quedó reducido a su estructura un pequeño camión que circulaba por la zona cuando se produjo la explosión, que derivó en la muerte de una persona.

Durante toda la madrugada, los bomberos trabajaron para enfriar las paredes medianeras y las construcciones cercanas. Los ladrillos, el cemento y el revoque todavía conservaban altas temperaturas, por lo que fue necesario completar esa etapa antes de avanzar con las siguientes tareas. Una vez finalizada, los equipos retiraron las mangueras y los camiones cisterna.

Cómo continúa el operativo tras la explosión

La próxima etapa estará a cargo de los equipos K9, integrados por perros entrenados para la búsqueda de personas entre los escombros. El objetivo es establecer si todavía hay alguien atrapado o si existen más víctimas en el lugar.

Una vez que finalicen los rastrillajes, los bomberos avanzarán con la remoción de los restos de las construcciones destruidas. El procedimiento se organizó en distintas etapas: primero, controlar la fuga de gas; luego, realizar las tareas de enfriamiento y, finalmente, comenzar la búsqueda y la remoción de escombros.

Uno de los trabajos más delicados fue precisamente el control de la pérdida de gas. Según explicaron las autoridades, la cañería no podía cerrarse de manera repentina debido al riesgo de provocar una nueva explosión.

Por ese motivo, se realizó un procedimiento de pinzamiento progresivo para permitir que el gas residual continuara quemándose hacia el exterior y evitar que las llamas ingresaran en el conducto.

El Municipio confirmó que se cortó la fuga de gas

En medio de la conmoción por la explosión provocada por la rotura de un caño de gas, el Municipio de Lanús difundió un comunicado en el que confirmó que durante la madrugada se logró interrumpir la pérdida y extinguir por completo el incendio.

"Durante la madrugada la empresa MetroGAS finalmente pudo cortar la fuga de gas y el personal de Bomberos logró extinguir por completo el incendio. Los equipos del Municipio de Lanús han comenzado las tareas de evaluación de daños y las familias evacuadas están siendo asistidas por el área de Desarrollo Social para retornar paulatinamente a sus hogares", informaron.

Sin embargo, aclararon que la zona afectada continuará restringida al tránsito hasta que se complete el diagnóstico de los daños y las tareas de limpieza. Los vecinos todavía no pueden regresar con normalidad a sus viviendas y locales, que permanecen sin suministro de luz ni gas.

En paralelo, avanza la investigación judicial para determinar cómo se produjeron los hechos y establecer el grado de responsabilidad de las empresas que intervinieron en los trabajos vinculados con la instalación de gas.

Desde el Municipio también destacaron el trabajo de los equipos de emergencia y agradecieron la colaboración de los bomberos y del personal de Defensa Civil de distritos vecinos.

Además, reconocieron el aporte de las instituciones que colaboraron durante la evacuación, entre ellas el Club Atlético Talleres, que prestó sus instalaciones para el funcionamiento del centro de evacuados, los grupos scout y la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios.